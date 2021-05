La Famille Addams – Panique au manoir annoncé sur Nintendo Switch

Outright Games et MGM s’associent pour faire revenir sur console, pour la première fois depuis 20 ans, la terrifiante famille de sinistre réputation

LYON, France, 18 mai 2021 – Metro Goldwyn Mayer (MGM), société leader dans le secteur du divertissement, et Outright Games, l’un des plus grands éditeurs mondiaux de divertissement interactif familial, en collaboration avec le studio de développement PHL Collective, viennent d’annoncer La Famille Addams – Panique au manoir, un tout nouveau jeu vidéo mettant à l’honneur la macabre famille. Dès Halloween prochain, embarquez pour une nouvelle aventure dans l’univers de la franchise du film animé sur PlayStation®, Nintendo Switch™, Xbox et PC digital.

Retrouvez Mercredi, Pugsley, Gomez et Morticia dans cet hilarant jeu de plateforme coopératif à 4 joueurs tout en 3D ! Aidez la famille Addams à protéger son manoir contre un mystérieux visiteur fermement décidé à le racheter. Explorez les recoins les plus sombres de la demeure et découvrez ses secrets et autres mystères magiques en utilisant judicieusement les capacités spéciales de chaque personnage, comme la mazurka du sabre de Gomez ou Socrate ou encore la pieuvre domestique de Mercredi. Résolvez des énigmes en équipe et trouvez des reliques qui dévoilent la terrifiante histoire du manoir.

Fonctionnalités clés

REJOIGNEZ LA FAMILLE : explorez le monde inquiétant de la famille Addams au travers une histoire originale basée sur la franchise du film d’animation !

: explorez le monde inquiétant de la famille Addams au travers une histoire originale basée sur la franchise du film d’animation ! SAUVEZ LE MANOIR : reconstituez l’effroyable histoire du manoir de la famille Addams dans un jeu de plateforme en 3D !

: reconstituez l’effroyable histoire du manoir de la famille Addams dans un jeu de plateforme en 3D ! MINI-JEUX COMPÉTITIFS : sautez, rebondissez et courez jusqu’à la victoire !

: sautez, rebondissez et courez jusqu’à la victoire ! SOLO OU COOPERATIF : arpentez les ténébreux couloirs du manoir de la famille Addams en solo ou à 4 joueurs en écran partagé !

La Famille Addams – Panique au manoir sera le premier jeu vidéo mettant en scène la famille Addams sur console depuis 2001. Depuis plusieurs décennies, l’indémodable famille Addams séduit les fans grâce à son thème musical omniprésent et à sa galerie de personnages multigénérationnelle. Simple bande dessinée à l’origine, la franchise a été déclinée en série télévisée, en films, en jouets et en objets à collectionner au cours de ses 80 ans d’existence. La famille Addams a fait son grand retour en 2019 dans un film d’animation au titre éponyme. Servi par un casting prestigieux, le film a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. Sa suite, La famille Addams 2, est annoncée pour octobre 2021.

« J’ai adoré travailler avec MGM pour la première fois, d’autant plus sur un projet tel que La famille Addams, qui est une des plus grandes marques de divertissement familial au monde », explique Terry Malham, PDG d’Outright Games. « Nous avons pris un plaisir fou à créer un jeu vidéo d’aventure familial mettant à l’honneur l’une des familles les plus emblématiques de la culture populaire. »

« Notre communauté de fans couvre plusieurs générations et plusieurs continents, et cherche en permanence de nouveaux moyens de se connecter avec les personnages et l’histoire de la franchise », ajoute Robert Marick, vice-président exécutif de MGM Global Consumer Products & Experiences. « Notre nouveau jeu créé par Outright Games permettra aux fans de retrouver Mercredi, Pugsley, Gomez et Morticia, un peu effrayants mais terriblement attachants, dans la continuation du film qui sortira cet automne. »

La Famille Addams – Panique au manoir sortira plus tard dans l’année en magasin et au format numérique sur Nintendo Switch, Playstation, Xbox et PC.