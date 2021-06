La version physique de Ghostrunner sur Switch sortira le 25 juin

CALABASAS, Calif. – Le 2 juin 2021 – L’éditeur 505 Games, aux côtés des développeurs et partenaires All In ! Games, One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks™ sont fiers de dévoiler aujourd’hui la date officielle de lancement physique et numérique sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Ghostrunner, le jeu d’action-parkour cyberpunk à la première personne, le mardi 28 septembre.

Le jeu acclamé par la critique arrive sur next-gen avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités et performances impressionnantes. Découpez des cyborgs tout en vous accrochant à votre grappin pour traverser des gouffres mortels en HDR. Vous pouvez également activer le ray tracing, l’option 3D audio et le retour haptique de la manette DualSense pour PlayStation 5. Les réactions en une fraction de seconde et les déplacements sont encore plus impressionnants grâce à la qualité 4K/120 FPS et un chargement instantané.

Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S de Ghostrunner comprennent tous les modes sortis depuis le lancement du jeu, y compris le mode Kill Run en course contre la montre et le mode Photo intuitif. One More Level continuera à développer le titre tout au long de l’année, avec le Wave Mode récemment annoncé et l’Assist Mode, plus accessible, qui arriveront cet été.

Ghostrunner sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le mardi 28 septembre en version physique et numérique au prix public conseillé de 29,99 €. Les possesseurs des versions Xbox One et PlayStation 4 pourront obtenir gratuitement la version next-gen. Les précommandes pour les éditions physiques sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S seront bientôt ouvertes. La version physique de Ghostrunner sur Nintendo Switch sera lancée le 25 juin.

Ghostrunner est actuellement disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna, PC Steam, Epic Games Store, et GOG.