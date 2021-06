La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (NEO TWEW, LEGO Builder, Alex Kidd DX, Tokyo 2020, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game – 6.5GB

NEO: The World Ends with You – 6.3GB

Shieldwall Chronicles: Swords of the North – 5.5GB

Alchemist Adventure – 4.3GB

Luciform – 2.4GB

ANIMUS: Revenant – 1.7GB

Willy Morgan and the Curse of Bone Town – 1.6GB

Kirakira stars idol project Ai – 1.3GB

LEGO Builder’s Journey – 1.0GB

Alex Kidd in Miracle World DX – 971MB

Metal Unit – 966MB

The Solitaire Conspiracy – 831MB

IdolDays – 781MB

Multilevel Parking Driver – 750MB

Sable’s Grimoire – 397MB

Alba: A Wildlife Adventure – 391MB

Fates of Ort – 313MB

Super Soccer Blast: America VS Europe – 283MB

Rotund Takeoff – 247MB

Inexistence Rebirth – 237MB

Terra Lander II – Rockslide Rescue – 160MB

Terra Lander – 140MB

Terra Bomber – 107MB

Puzzle Box 3 in 1 – 68MB

Red Ball Escape – 61MB

Bring Honey Home – 60MB

Pix Jungle Adventures – 60MB