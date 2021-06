22 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

La journée d’hier a été riche en annonces.

Trifox est un jeu d’action-aventure à deux sticks inspiré de l’âge d’or des plateformeurs 3D. Frayez-vous un chemin au milieu des hordes ennemies, sortez victorieux des combats de boss, surmontez les défis environnementaux et aidez notre héros à restaurer sa maison pillée.Il arrivera en 2022 sur Nintendo Switch.

ANIMUS: Revenantarrivera le 10 juin pour 24,99€.

Gardien du refuge dont on ne se souvient pas, le danger est là. Un serment de sang fait il y a longtemps doit le payer à cause de l’extinction du royaume. Invoqué des derniers souffles de désespoir de l’humanité, vous êtes tout seul à Cadmeia qui est bord de l‘extinction. Trouvez et saisissez les souvenirs sanglants, ne laissez pas l’humanité tomber entre les mains de ce qui recherche la souffrance éternelle. Préparez-vous au combat. Kerr, Breaker of the Worlds, est venu.

Le même jour sortira Shieldwall Chronicles: Swords of the North pour 7,99€.

Guidez une bande de mercenaires dans les terres froides et hostiles au nord de Tarren. Dans votre quête de la fortune, maniez votre épée et lancez des sorts pour vaincre une multitude d’adversaires, dont des morts-vivants, des démons, des Hommes-Lézards et de nombreuses autres créatures. Créez une puissante équipe de guerriers et de magiciens et faites pencher la balance dans les royaumes du Nord lors de combats qui mélangent livre-jeu et jeu de rôle tactique.

Bear’s Restaurant sortira lui le 17 juin.

OU sortira aussi sur la console hybride de Nintendo via la boutique en ligne en 2021.

FILEMECHANISM sortira “bientot” sur Nintendo Switch via l’eShop.

Disponible sur PC, RagingBlasters sortira cette année sur Nintendo Switch.

Fault – Milestone Two Side: Below arrivera lui en septembre sur l’eShop.

Koumajou Remilia Scarlet Symphony sortira aussi cette année sur la console de Nintendo.

Miracle Snack Shop sortira cette année.

Toujours pour 2021, Dungeon Crusher Kiritan arrive sur l’eShop.

シューフォーズ-SUPER UFO FIGHTER- est prévue au cours de l’automne 2021 sur le Nintendo eShop.

Evertried sortira cet automne sur l’eShop.

Fire Tonight sortira en août sur l’eShop.

Courez à travers les paysages cyberpunk de Néo-Barcelone dans Aeon Drive, un jeu d’action et de plateforme orienté speedrun ! Parcourez la ville de néons en solo ou avec jusqu’à 4 amis, et manipulez le temps et l’espace pour progresser plus vite. Aeon Drive sortira cette année sur Nintendo Switch.

Aeon Drive est un jeu d’action et de plateforme orienté speedrun qui vous transporte dans le décor aux couleurs néon de Néo-Barcelone ! Vous incarnez Jackelyne, une jeune ranger de l’espace venue d’une autre dimension. Alors qu’elle essaie désespérément de rentrer chez elle, elle atterrit en catastrophe au milieu d’une grande métropole : Néo-Barcelone. Armée de son épée, de sa dague de téléportation et de sa capacité à contrôler le temps, Jackelyne doit trouver tous les noyaux pour réparer son vaisseau… et sauver la ville de la destruction.

Rubi: The Wayward Mira est aussi prévu pour cette année sur Nintendo Switch.

Umurangi Generation est sorti hier sur le Nintendo eShop à un prix de 16.79€ au lieu de 20.99€, cette réduction se termine le 20 juin prochain.

Bakumatsu Renka SHINSENGUMI sur Nintendo Switch est en précommande à un prix de 44.99€ au lieu de 49.99€, ce roman visuel qui sera lancé le 17 juin revient avec de nouveaux graphismes et un système de jeu amélioré.

Tout commence dans un modeste dojo familial de la ville d’Aizu quand le père de l’héroïne décide de tout quitter pour vivre son rêve d’un jour devenir bretteur de renom. Faute de disciples, la jeune fille doit malheureusement se résigner à fermer les portes du dojo et à déménager à Edo, où sa mère s’est arrangée pour qu’elle entre au service de Teruhime, belle-sœur de Katamori Matsudaira, daimyo du domaine d’Aizu.

Tandis qu’elle prend la place de sa mère, fraîchement remariée, en tant que suivante dans les quartiers du domaine d’Aizu, elle s’aperçoit rapidement que les aspirations de son père coulent également dans ses veines. Voyant bien le reflet du sabre dans les yeux de sa suivante, Teruhime prend les devants en demandant à Katamori d’utiliser sa position de commissaire militaire de Kyoto afin d’intégrer la jeune fille aux rangs des épéistes du Mibu Roshigumi. Mibu Roshigumi n’étant autre que le groupe de maîtres bretteurs qui deviendra plus tard le Shinsengumi…

Haunted Dawn: The Zombie Apocalypse sortira le 10 juin pour 16,99 €.

C’est un jeu FPS singulier avec une histoire cinématographique dans laquelle les personnages principaux échappent au monde des zombies. Échappez aux zombies et survivez avec une variété de modes et de nombreuses armes qui sont améliorées et libérées! La fin tant attendue vous attend.

Terry et sa petite amie Shelly travaillent actuellement dans une entreprise informatique. Un jour, ils sont invités chez un ami dont ils ont été très proches pendant leurs études universitaires. Ce jour-là, des accidents mystérieux ont eu lieu: des attentats terroristes et un crash d’avion par les forces armées. Après avoir fait la fête toute la nuit et regardé le sport à la télé, Terry et Shelly sont partis se coucher d’abord … Les zombies, les mystérieuses créatures mortes vivantes, sont apparues dans notre monde. Ils ont infecté les citoyens vivants … Les amis qui sont restés éveillés tard dans la nuit, ont été attaqués par ces zombies, qu’ils soient humains ou non. Terry et Shelly se sont réveillés au cri de leur amis. Tellement surpris, ils se sont enfuis avec seulement des armes simples. Ils sont entrés dans leur entreprise informatique pour obtenir des informations, cela commence leur voyage pour s’échapper … Au cours de leur voyage, ils collectent des informations et des échantillons secrets d’organisations militaires, essayant d’échapper aux attaques de zombies …

Metal Unit est un jeu de plates-formes 2D avec un soupçon de Roguelite. Incarnez Joanna, une nouvelle recrue dont la mission est de découvrir les raisons de la trahison de sa soeur. Portez l’armure de combat Metal Unit 11, combattez monstres et extraterrestes, et découvrez le secret de l’humanité. Le jeu sortira le 17 juin pour $15.99.

Metal Unit nous raconte l’histoire tragique des derniers survivants de l’humanité et de leur lutte incessante contre monstres et machines pour tenter de reprendre contrôle de leur planète. La Terre est assiégée de toutes parts; des créatures préhistoriques émergent des profondeurs alors que des machines extraterrestres déferlent depuis l’espace. Le destin de la planète est en jeu, mais vous pouvez faire pencher la balance en incarnant Joanna, une nouvelle recrue portant une puissante armure de combat nommée Metal Unit. Suivez les aventures de Joanna alors qu’elle se bat corps et âme pour sauver l’humanité et se venger de sa soeur, traître qui a rejoint la faction extraterrestre.

Système de combat nerveux – Évitez les attaques ennemies grâce à la mobilité accordée par votre armure, ou passez à l’offensive en enchaînant différentes armes ensemble pour créer des combos dévastateurs. La diversité des armes à votre disposition vous permet de gérer les affrontements comme bon vous semble, jonglant entre attaques de corps-à-corps et combat à distance à volonté.

– Évitez les attaques ennemies grâce à la mobilité accordée par votre armure, ou passez à l’offensive en enchaînant différentes armes ensemble pour créer des combos dévastateurs. La diversité des armes à votre disposition vous permet de gérer les affrontements comme bon vous semble, jonglant entre attaques de corps-à-corps et combat à distance à volonté. Environnements riches et variés – Explorez la surface ou plongez dans les profondeurs de la terre pour découvrir de mystérieux donjons. Voyager autour du monde fera progresser l’histoire, alors que visiter les souterrains vous permettra d’acquérir de meilleures récompenses, mais pourrait très bien entraîner votre perte.

– Explorez la surface ou plongez dans les profondeurs de la terre pour découvrir de mystérieux donjons. Voyager autour du monde fera progresser l’histoire, alors que visiter les souterrains vous permettra d’acquérir de meilleures récompenses, mais pourrait très bien entraîner votre perte. Éléments Roguelite – En cas défaite, votre équipement sera converti en cristaux. Ces cristaux pourront être ensuite utilisés pour débloquer de nouvelles améliorations ou acheter de l’équipement. Vous recevrez constamment de nouveaux objets d’utilité variable et devrez adapter votre stratégie à la situation.

– En cas défaite, votre équipement sera converti en cristaux. Ces cristaux pourront être ensuite utilisés pour débloquer de nouvelles améliorations ou acheter de l’équipement. Vous recevrez constamment de nouveaux objets d’utilité variable et devrez adapter votre stratégie à la situation. Pour tout type de joueurs – Le jeu dispose de différentes options d’accessibilité pour s’adapter à votre style, alors que les joueurs en quête de nouveaux défis pourront s’essayer au mode challenge, un mode brutal qui vous permettra de recevoir des récompenses uniques.

Button City est confirmé sur Nintendo Switch pour cet été.

Coromon est un jeu de capture de monstre moderne avec un style pixelart rétro. Coromon c’est un scénario immersif, des combats stratégiques au tour par tour et des énigmes de genre classique difficiles. Le jeu sortira l’an prochain sur l’eShop.



Utilise de puissantes attaques pour mettre tes adversaires au tapis. Utilise tes capacités pour empoisonner, paralyser et infliger des dégâts à l’adversaire grâce à un arsenal de capacités utilisables.



Dans la région de Velua où les humains et les Coromon vivent en harmonie, une organisation malfamée est sur le point de libérer un pouvoir obscur sur le monde. Vont-ils réussir dans leurs plans diaboliques, ou peuvent-ils encore être arrêtés ?

Incarne un jeune héros rejoignant la compagnie futuriste Lux Solis. Capture tes Coromon préférés pour former une équipe de choc. Ensemble avec tes Coromon, tu devras t’entraîner, combattre et réfléchir pour arriver au sommet de ce monde plein d’aventure !

Une histoire captivante

Coromon est un jeu basé sur une histoire avec une intrigue intéressante, tournant autour d’un dresseur qui vient de commencer à travailler pour Lux Solis.

Vous pouvez sélectionner votre propre difficulté. Que vous souhaitiez vous détendre, jouer l’expérience normale ou essayer la difficulté difficile ou insensée, tout le monde peut choisir comment jouer.

Il y a six Titans connus pour exister à Velua, qui détiennent d’immenses pouvoirs. Ces batailles vous mettront vous et vos Coromon à l’épreuve dans un test de force ultime.

Chacun des Titans est caché dans son propre donjon. Les atteindre ne sera pas facile ! Vous serez mis à l’épreuve avec des puzzles innovants et stimulants.

Chaque Coromon est unique, chaque dresseur également. Après avoir gagné suffisamment d’XP, votre Coromon gagnera des points de statistiques bonus, que vous pourrez répartir sur ses stats comme bon vous semble. Entraînez le dps en papier mâché dont vous avez toujours rêvé, ou l’ultime tank Coromon.

Créez votre propre personnage unique à partir de centaines d’articles vestimentaires, de coiffures et de chapeaux. Pendant le jeu, vous pourrez mettre à jour votre apparence en trouvant plus d’articles, ou en visitant le coiffeur local ou un salon de bronzage.

La région de Velua est remplie de plus de 120 Coromon animés à attraper et à entraîner, afin que chacun puisse constituer son équipe préférée.

Velua se compose de nombreux climats différents, qui ont tous un aspect unique. Chaque nouvelle ville ou route que vous visitez donnera des sensations et une atmosphère complètement nouvelle.

Coromon propose de superbes visuels pixel-art modernisés inspirés des classiques du genre RPG.

Une bande-son affriolante par Davi Vasc, inspirée de la musique des plus grandes bandes sonores du genre. La bande sonore comprend des pistes uniques pour chaque zone, mettant l’accent sur l’environnement du joueur.

Nous proposons deux emplacements de sauvegarde et une fonctionnalité d’enregistrement automatique, afin que vous puissiez essayer plusieurs parties sans perdre vos précieuses données.



Nous sommes honorés de pouvoir vous fournir Coromon, un jeu dans lequel nous avons mis tout notre cœur. Coromon est notre hommage aux classiques du genre. Tout en restant fidèle au gameplay de base, nous voulions ajouter de nouvelles fonctionnalités de gameplay mais aussi garder le look rétro, en utilisant un style pixel-art moderne.