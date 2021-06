Labyrinth City: Pierre the Maze Detective sortira le 15 juillet sur Nintendo Switch

– D’après la bande-dessinée à succès, Pierre le détective des rues reprend du service sur les traces de l’infâme Mr X –

Le 22 juin 2021 – L’éditeur Pixmain et le studio indépendant Darjeeling, spécialiste de l’animation et du développement de jeux vidéo, annoncent la sortie du charmant jeu d’aventure Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, disponible aujourd’hui sur PC via Steam. Basé sur la série de bande-dessinées Pierre The Maze Detective, conçues par l’artiste japonais Hirofumi Kamigaki et le studio d’illustration IC4DESIGN, le jeu narre les aventures du jeune détective Pierre, à la poursuite de l’insaisissable Mr X dans les ruelles d’Opera City. Les sublimes environnements dessinés à la main sont truffés de personnages intrigants, d’activités annexes et de clins d’œil cachés pour satisfaire les petits et les grands !

Découvrez la bande-annonce de lancement créée par l’équipe de Darjeeling :

Sur les talons de la version PC, disponible aujourd’hui, le jeu sortira également sur Nintendo Switch le 15 juillet prochain, et sur iOS et Android au troisième trimestre de cette année. Les versions PC et Switch sont vendues au prix de 11,99 € : une réduction de 17% sera appliquée sur Steam jusqu’au 8 juillet, tandis que les joueurs Switch pourront également bénéficier, du 8 au 15 juillet sur le Nintendo eShop, d’une ristourne en cas de précommande.

« Mais où est-il ? Là ! Vite, attrapons-le ! » Les environnements fourmillent de détails grâce au talent de Hirofumi Kamigaki et constituent le cadre parfait pour une course-poursuite échevelée : la mise en place des meilleurs stratagèmes pour capturer sa proie est l’excuse parfaite pour admirer le paysage.

Une pierre magique a disparu du musée d’Opera City, volée par Mr X, et le jeune héros Pierre se lance immédiatement sur la piste du malandrin. Chacun des labyrinthes arpentés par Pierre est jonché de secrets cachés, de mini-jeux éblouissants et de dizaines d’interactions amusantes avec une grande variété de personnages originaux.

Né de l’affection de l’équipe de Darjeeling pour cette série de livres au succès international retentissant, le jeu a déjà remporté deux prix : lors de l’IndieCade 2020, catégorie Visual Design, ainsi qu’à la Game Connection Asia 2020, dans la catégorie Best Quality of Art.