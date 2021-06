La saga Ace attorney entre dans une nouvelle ère avec The Great Ace Attorney Chronicles

Dans une nouvelle vidéo publiée aujourd’hui, Capcom a dévoilé de nouveaux détails sur le gameplay et les nouvelles mécaniques de jeu présentes dans The Great Ace Attorney™ Chronicles.

La nouvelle bande-annonce de The Great Ace Attorney™ Chronicles présente des séquences d’enquêtes et de procès propres à la série de jeu Ace Attorney, tout en proposant deux nouveaux gameplay : “Summation Examination” et “Dance of Deduction”. The Great Ace Attorney Chronicles convoquera les joueurs dans les prestigieuses salles d’audience à sa sortie prévue le 27 juillet 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC (Steam).

Dans The Great Ace Attorney Chronicles, Les joueurs incarneront un aspirant avocat japonais nommé Ryunosuke Naruhodo, un ancêtre de la légende des salles de procès, Phoenix Wright. Avec l’aide de son assistante juridique Susato Mikatoba et du grand détective londonien Herlock Sholmes, Ryunosuke devra résoudre dix affaires particulièrement retorses se déroulant à la fin du XIXe siècle, pendant la période Meiji au Japon et l’ère victorienne en Angleterre.

Le gameplay bien connu de la série, à savoir les enquêtes et les joutes verbales en salle d’audience, est de retour. Pendant les enquêtes, les joueurs se rendront sur la scène du crime pour recueillir des preuves, interroger les témoins et chercher des indices. Ryunosuke fera équipe avec Sholmes pour se lancer dans une “danse de la déduction” époustouflante. Dans ces nouvelles séquences, les joueurs seront chargés de corriger les conclusions farfelues du détective Sholmes pour découvrir la vérité.

Le sort des accusés repose entre les mains de Ryunosuke pendant les affrontements verbaux de la salle d’audience. Dans ce lieu où tout se joue, les enquêteurs en herbe devront présenter des preuves, interroger les témoins clés et défendre la cause de leurs clients pour obtenir leurs relaxes et laver leur honneur. Ici, se déroulera la “Summation Examination”, phase dans laquel les joueurs devront pointer les incohérences entre les déclarations des jurés afin de faire pencher la balance en leur faveur.

Aujourd’hui, Capcom a également publié la première vidéo de sa série ” Case Preview ” sur Twitter et d’autres plateformes de réseaux sociaux. Les fans peuvent s’attendre à de nouveaux aperçus de cas chaque semaine jusqu’au lancement du jeu, chaque vidéo mettant en avant un cas différent dans The Great Ace Attorney Chronicles.

The Great Ace Attorney Chronicles est disponible en précommande dès maintenant sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC (Steam). Les joueurs qui achèteront le jeu avant le 1er septembre 2021 recevront le bonus “From the Vaults” – une collection de 54 éléments visuels et audio contenant du contenu inédit. Le jeu sera disponible sur toutes ces plateformes à partir du 27 juillet 2021.