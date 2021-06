Metroid Dread (Nintendo Switch) prêt pour devenir la meilleure vente de la série ?

Comme souvent, la Nintendo Switch permet à de nombreux jeux d’exploser des records, le dernier en date est Pikmin 3 Deluxe.

Annoncé lors de l’E3, Metroid Dread arrivera-t-il à devenir le jeu le plus vendu de la série ? Voici le top des ventes:

2,82 millions Metroid Prime (GCN) 2,73 millions Metroid (NES) 1,76 millions Metroid 2 (Go) 1,68 millions Metroid Fusion (GBA)

Quant on voit les chiffres, on se dit qu’un jeu sur Switch aussi important devrait sans aucun souci battre rapidement ce record. Ce qui est une bonne nouvelle pour voir la série s’imposer un peu plus régulièrement. D’autant que les précommandes démarrent bien.

Au moment d’écrire ces lignes, Metroid Dread est actuellement le jeu le plus vendu sur Amazon UK, 17eme. Tout le reste est soit des consoles, des accessoires ou des cartes. Le pack amiibo pour le jeu est lui 9eme, mais il est également en rupture de stock et devrait bientôt tomber dans les charts. Situation similaire sur Amazon US, où Metroid Dread est le jeu Nintendo Switch le plus vendu, ce qui est particulièrement impressionnant quand on se rend compte que la prochaine grande exclusivité de Nintendo, Mario Golf: Super Rush, sortira la semaine prochaine. Metroid Dread se vend si bien qu’il est en fait épuisé sur Amazon US.