Top des ventes de la semaine au Japon: Game Builder Garage trouve son public

Voici le top des ventes de la semaine (du 14 juin – 20 juin 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

La semaine a été assez calme pour le marché des jeux vidéo au Japon. Ne vous fatiguez pas à chercher de nouveaux jeux dans le Top 10: vous n’en trouverez aucun ! Game Builder Garage a connu une deuxième semaine intéressantes avec 31 487 exemplaires vendus (-56 %), ce qui porte les ventes totales à 102 728 en physiques. Il sera intéressant de voir jusqu’où le faible prix, le bouche-à-oreille positif et la créativité des joueurs permettront à ce jeu plutôt unique de se développer.

01./01. [NSW] Game Builder Garage <EDU> (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 31.487 / 102.728 (-56%)

02./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.005 / 2.640.913 (-4%)

03./09. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.316 / 2.007.544 (+6%)

04./04. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 12.184 / 159.586 (-16%)

05./10. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 10.393 / 2.233.900 (+6%)

06./11. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.957 / 3.880.206 (+4%)

07./07. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 7.787 / 2.265.122 (-35%)

08./12. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 7.732 / 784.047 (-10%)

09./13. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.656 / 4.312.498 (+1%)

10./15. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 6.094 / 6.801.696 (+10%)

Côté console, les ventes de Nintendo Switch ont encore baissé cette semaine, légèrement, tout en restant très fortes. À moins que les ventes ne chutent encore au cours de la semaine 26, la Nintendo Switch pourrait les 3 millions d’unités YTD dès la semaine prochaine, avant la fin du 1er semestre 2021. Impressionnant.