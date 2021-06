Nature Matters (Nintendo Switch) – Le test

Sous fond de thématique écologique Nature Matters et un petit jeu de casse-tête poétique qui en seulement quelques mots et une petite centaine de niveaux vous livre une histoire touchante qui nous fera réfléchir.

Le point de départ de notre histoire

Nous incarnons une fleur ou plutôt l’esprit d’une fleur. Au départ, nous sommes une simple fleur qu’un petit garçon vient arroser chaque jour. Il nous bichonne et nous poussons fièrement entre 2 grands arbres. Mais un jour, il ne vient plus !

La petite fleur se rend alors compte qu’elle ne peut survivre seule. En effet, la ville grandit de jour en jour et se rapproche d’elle. C’est à ce moment-là que son esprit s’éveille et qu’elle décide de partir à la recherche de « son humain ».

Nous partons donc à la recherche du petit garçon au contrôle de l’esprit de la fleur.

L’esprit de la fleur qui représente l’esprit de la nature va restaurer la nature, la verdure sur son passage. En effet, chaque case traversée par notre esprit verra pousser de l’herbe, des arbres et des fleurs. C’est là que nous intervenons !

Un gameplay doux pour recouvrir la terre de végétation

Le jeu commence, donc, après cette courte introduction. Dès lors, vous devrez guider l’esprit de la fleur au travers de différents puzzles sous forme de damier. Le but étant de recouvrir toutes les cases de verdure en un unique passage.

Au départ, les niveaux seront simples se complexifiant au fur et à mesure grâce à 2 mécanismes : des cases sur lesquelles il vous faudra passer 2 fois et des téléporteurs. Si la première moitié du jeu est facile, la seconde moitié l’est beaucoup moins. Elle vous poussera à réfléchir et à faire plusieurs tentatives pour venir à bout de certains puzzles.

Le jeu n’est pas punitif et vous pourrez recommencer les niveaux autant de fois que nécessaire. Un petit guide est disponible afin de vous orienter dans la bonne direction au début de chaque niveau. Mais il n’y a pas de solution complète, c’est à vous de les finir.

Pour guider votre personnage, vous n’aurez besoin que du stick gauche. Attention, celui-ci est chatouilleux et vous aurez vite fait de vous déplacer de 2 cases au lieu d’une seule… Dommage de ne pas pouvoir utiliser la croix directionnelle qui serait, sans doute, plus précise.

Le jeu est découpé en saison comportant chacune une vingtaine de niveaux. Dans chaque saison, vous recouvrirez les cases avec une couleur différente, vert pour le printemps, vert foncé pour l’été, orange pour l’automne et blanc neige pour l’hiver. A chaque saison, vous rencontrerez des animaux qui vous aideront ou vous donneront une indication pour trouver « votre humain ». Humain que vous retrouverez à chaque saison et qui vous fera via un court échange avancer l’histoire.

Réalisation générale

Le jeu est assez minimaliste. Chaque puzzle est comme une petite île qui flotte devant un paysage relativement vide. Au départ, chaque case est nue et c’est au passage de votre personnage que des arbres et de la végétation vont pousser sur chacune des cases. L’animation de cette végétation qui pousse est bien réalisée. Il y a différents patterns qui se répètent sur plusieurs cases qui donnent un ensemble de végétation joli et soigné. Chaque saison verra sa propre végétation pousser et donc sa propre couleur.

La musique est typique des genres de jeux de puzzles, c’est-à-dire, calme et poussant à la concentration. Elle est plutôt apaisante se laissant oublier par instant.

Le gameplay est intuitif, le seul reproche qu’on pourrait lui faire, c’est que le stick est vraiment très sensible et du coup, on aurait préféré jouer avec la croix directionnelle. Il faut noter que le jeu bénéficie de 2 modes :