Out of Line le 7 juillet sur Nintendo Switch

Paris, France, 24 juin 2021 — Les développeurs de Nerd Monkeys et l’éditeur Hatinh Interactive viennent d’annoncer la sortie de Out of Line, un jeu de plateforme et d’énigmes récompensé par la critique, disponible dès maintenant sur PC via Steam et les autres stores PC. Le titre sortira ensuite sur Nintendo Switch le 7 juillet, avec des précommandes qui commenceront dès le 23 juin. La sortie de Out of Line sur PlayStation 4 et Xbox One est prévue plus tard cette année.

Pour raconter le récit de San dans sa quête d’identité, le jeu s’inspire des Studios Ghibli, de la philosophie moderne et de l’impressionnisme. Afin d’aider le jeune homme à retrouver la mémoire et à fuir un régime industriel et oppressant, les joueurs découvriront des thèmes existentiels qui trouveront une résonance dans leur propre vie.

Admirez les magnifiques décors de Out of Line dans la vidéo de lancement publiée aujourd’hui :

« L’esthétique de Out of Line a été méticuleusement dessinée à la main afin de transmettre à la perfection la vision de la création que nous avions imaginée il y a des années,” explique Francisco Santos, responsable graphique chez Nerd Monkeys. “Nous sommes fiers de partager cette œuvre rafraîchissante qui pousse à la réflexion. »

« Hatinh Interactive franchit une étape importante avec Out of Line. Nous sommes ravis de pouvoir proposer avec Out of Line une expérience unique aux fans de jeux d’énigmes et de plateforme », ajoute Philippe Dao, CEO et Co-fondateur d’Hatinh Interactive.

Les joueurs devront utiliser la lance de San pour escalader les murs, activer des interrupteurs, déplacer des plateformes, arrêter des machines, et bien d’autres actions dans des décors très variés. En voyageant à travers les énigmes et les dangers mécaniques, et dans leur quête pour retrouver la mémoire de San, les joueurs dénoueront les mystères qui entourent ce monde, et découvriront le pouvoir de l’espoir pour combattre la tyrannie.

Principales caractéristiques

• Découvrez des dizaines d’énigmes stupéfiantes

• Apprenez à maîtriser les mécaniques liées à la lance

• Interagissez avec de magnifiques environnements dessinés à la main

• Apprenez grâce à d’incroyables personnages

• Découvrez comment l’histoire de San résonne en vous

Out of Line est maintenant disponible sur PC via Steam et d’autres clients de jeu comme Epic Games Store, GOG.com, Gamesplanet.com et Humble Store. Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 7 juillet, puis sur Windows Store, Xbox One et PlayStation 4 plus tard dans l’année.