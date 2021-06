Anna’s Quest, le conte de fées satirique est désormais disponible sur Nintendo Switch

Hambourg, Allemagne, 30 juin 2021 – L’éditeur et développeur Daedalic Entertainment est heureux d’annoncer que son nouveau jeu d‘aventure point & click : Anna’s Quest est disponible dès maintenant sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch pour 19.99 €. La version PC a été lancée sur Steam en 2015 et offre une histoire captivante avec un soupçon d’humour noir, des personnages sympathiques, des pitreries amusantes et des énigmes.

Anna’s Quest est une aventure point & click dessinée à la main, avec de nombreuses énigmes à résoudre, dans un monde charmant basé sur les contes des Frères Grimm. Le conte de fées auto-ironique suit la protagoniste Anna qui tente d’aider son grand-père malade mais se fait capturer par une méchante sorcière. Avec l’aide de ses nouveaux pouvoirs télékinésiques et de nombreux personnages familiers de contes de fées, elle tente de s’échapper de sa prison et de trouver un remède. Dans sa quête, elle affronte des sorcières, des trolls et des dragons, utilise des instruments de torture médiévaux et des gadgets modernes, obtient l’aide d’un renard louche et traite même avec le diable.

Caractéristiques d’Anna‘s Quest:

Un inventaire illimité avec des emplacements spéciaux pour un bébé dragon.

Du vandalisme à petite échelle.

Découvrez la beauté intérieure d’une licorne.

De la magie noire et de la télékinésie, et cette fois, pas seulement pour les méchants !

Des exécutions pour toute la famille !

Anna : Légère, courageuse et bad-ass.

Les commandes classiques d’un Point & Click avec indicateur de point d’accès.

Une fin géniale (vraiment !)

Anna’s Quest est disponible dès maintenant sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch au prix de 19.99 €. Le jeu est également disponible sur Steam.