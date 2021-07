Out of Line disponible sur Nintendo Switch

Paris, France, le 7 juillet 2021 – Le développeur Nerd Monkeys et l’éditeur Hatinh Interactive ont annoncé que le jeu de plateforme puzzle primé et dessiné à la main Out of Line est désormais disponible sur Nintendo Switch. Inspiré par le Studio Ghibli, la philosophie moderne et l’art impressionniste, le jeu est un livre pour enfants enchanteur qui prend vie.

En voyageant d’un décor magnifiquement illustré à un autre et en aidant le protagoniste San dans sa quête d’identité, les joueurs découvriront la valeur de la liberté face à une tyrannie abjecte. Out of Line est également disponible sur PC via Steam, Epic Games Store, GOG.com, Gamesplanet.com, Humble Store et Windows Store, et sera lancé sur la Xbox One et la PlayStation 4 plus tard cette année.

Visionnez sans plus attendre la vidéo de lancement d’Out of Line Switch :

“Out of Line est une quête d’identité intelligente et poétique racontée à travers une collection de chefs-d’œuvre interactifs”, déclare Francisco Santos, artiste principal chez Nerd Monkeys. “Il pousse l’innovation artistique au-delà des pixels, invitant les joueurs à se détendre et à réfléchir en guidant San vers la liberté.”

Le gameplay de “Out of Line” a été adapté à la console de Nintendo. Il est basé sur la mystérieuse lance de San, qui peut être utilisée comme un tremplin, un levier, une prise de pied, une corde et bien plus encore. Les énigmes deviennent de plus en plus complexes vers la fin du jeu, encourageant les joueurs à expérimenter et à sortir des sentiers battus pour s’échapper de l’usine et aider San à retrouver son indépendance.

Principales caractéristiques

• Découvrez des dizaines d’énigmes stupéfiantes

• Apprenez à maîtriser les mécaniques liées à la lance

• Interagissez avec de magnifiques environnements dessinés à la main

• Progressez dans l’histoire grâce aux protagonistes

• Découvrez comment l’histoire de San résonne en vous

Out of Line est maintenant disponible sur Switch en Europe et dans le monde entier sur PC via Steam, Epic Games Store, GOG.com, Gamesplanet.com, Humble Store et Windows Store.

Le jeu sera lancé sur le Windows Store, la Xbox One et la PlayStation 4 plus tard dans l’année.