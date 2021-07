Banners of Ruin arrive le 29 juillet sur Nintendo Switch

Un an après sa sortie en accès anticipé sur Steam, Banners of Ruin, le jeu de construction de decks développé par MonteBearo et édité par Goblinz Publishing arrive sur GOG, Epic Store et sur Nintendo Switch dès le 29 juillet.

Dans Banners of Ruin, vous construisez votre deck avant de vous lancer dans des combats au tour par tour où vous contrôlez une bande composée de 6 personnages au maximum qui évolue dans la ville du Cap d’Aube. Chaque personnage peut débloquer un set de cartes uniques et des capacités qui rendront votre deck encore plus efficace.

Depuis sa sortie en accès anticipé, les développeurs ont ajouté une pléthore de nouvelles fonctionnalités, dont plus d’une centaine de cartes et de passifs, des nouveaux scénarios et ennemis ainsi que d’autres ajouts.