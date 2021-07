17 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

L’actu indé de la semaine.

“Skydrift Infinity” est un jeu d’arcade bourré d’action axé sur l’expérience de voler seul et avec d’autres, dans un style léger, rapide et rapide.Il sortira le 27 juillet sur l’eShop de la Nintendo Switch pour $14.99.

Dans divers modes de jeu, vous pouvez participer à des matchs à mort et à des courses armées ainsi qu’à d’autres compétitions, en utilisant des avions modernes, réglés au maximum et armés jusqu’aux dents avec des armes extrêmes. Votre objectif est simple : si vous ne pouvez pas les dépasser, abattez-les ! Jouez seul, avec vos amis ou affrontez des challengers en ligne jusqu’alors inconnus ! Pour la détente, explorez les îles exotiques, le lieu des courses et les modes arène. Ici, vous pouvez vous libérer de la 2 dimensionnalité, qui restreint les autres jeux de course ! Vos possibilités ne sont limitées que par votre imagination !

Dogworld sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 12,50 €.

Tirez, sautez et glissez à travers un monde en ruine, mystérieux et rempli de chiens alors que vous vous battez pour sauver l’humanité des griffes d’une IA malhonnête nommée Papa. Acquérir de nouvelles armes, les améliorer pour qu’elles soient plus puissantes, collecter des secrets, rencontrer des personnages étranges et explorer les ruines d’un monde détruit. Après un événement catastrophique sur Terre, l’humanité est dirigée sous terre et dans des nacelles pour sa sécurité. On vous dit que le monde de la surface est dangereux et inhabitable, et qu’à l’intérieur des nacelles se trouve le seul endroit sûr. Mais lorsque vous êtes projeté du sous-sol dans un accident anormal, vous réalisez que la surface est très bien et qu’il y a plus dans ce monde que vous ne le pensiez. La surface regorge de vie, sauf que… ils semblent tous être des chiens. Et certains d’entre eux parlent.

My Maitê est disponible depuis hier pour 4,99 €.

Maitê est une fille très intelligente, mais elle vit sur la lune. C’est pourquoi son père doit y aller et la ramener sur Terre dans cette incroyable aventure de 50 étapes. Sautez par-dessus des nuages, des ballons, des trampolines et dans des portails spéciaux pour arriver à la fin de ce beau jeu de pixel art.

Aussi disponible depuis peu, Blitz Breaker est disponible sur la boutique en ligne de la console hybride pour 4,99 €.

Incarnez Blitz, un robot qui tente d’échapper aux machinations diaboliques de l’usine où il vient d’être construit ! Blitz Breaker est un jeu de plates-formes et d’action au rythme effréné qui présente une particularité : Blitz ne peut pas courir. Pour déplacer votre personnage, vous devez donc sauter et vous propulser dans les airs ! Parcourez l’usine en sautant par-dessus des murs, en évitant les pièges et les armes ennemies, en fonçant dans les barricades et en usant de stratégie. Le timing est essentiel ! Perfectionnez vos sauts et vos déplacements dans les quatre directions afin de gagner des étoiles qui vous permettront de débloquer de nouvelles têtes pour Blitz. Découvrez des secrets, ouvrez des portails et tentez de relever des défis encore plus extrêmes. Avec l’aide de votre sympathique assistant informatique Chip, vous devrez franchir plus d’une centaine de superbes niveaux afin que Blitz se retrouve en sécurité… et libre !

Risk System sortira lui le 15 juillet pour 9,99 €.

Cette cohésion totale entre les commandes, le gameplay et l’esthétique signifie que lorsque vous jouez, vous vous sentirez comme un pilote as du casse-cou du plus impressionnant des animes mecha ! Risk System propose plusieurs fins et interactions entre les personnages en fonction des performances du joueur, reflétant l’expérience du protagoniste qui maîtrise son vaisseau et utilise les systèmes de jeu pour raconter une histoire.

Infinite Golf 2 sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 4,99 €.

Êtes-vous prêt pour un nouveau challenge de golf ? Infinite Golf est de retour ! Vous pouvez choisir entre 4 différents modes de jeu dans 4 environnements différents. Avec le mode Classic, ne vous préoccupez pas de gagner ou perdre. Profitez simplement de l’atmosphère calme ! Avec le mode Time Attack, vous avez 30 secondes et 5 secondes supplémentaires pour chaque niveau terminé. En mode Arcade, vous disposez de 3 essais pour chaque niveau. Si vous n’avez plus d’essai, le jeu est terminé, vous avez perdu. En mode Multiplayer, vous êtes en compétition contre 3 autres joueurs maximum avec 81 différentes associations de modes de jeu ! Avec des niveaux générés de manière automatique, il y a toujours un nouveau niveau à compléter !

Hermitage: Strange Case Files soritra cette été sur l’eShop.

Trigger Witch arrive le 27 juillet pour 14,99 €.

Rappelant le style visuel et le gameplay intuitif des classiques du genre action-aventure de l’ère 16 bits, Trigger Witch et ses combats ultra-violents sont toutefois bien éloignés du pixel art mignon et coloré d’autrefois. Avec un récit original et captivant, des environnements déroutants, une bande-son dynamique, des mécanismes de «twin-stick shooter» et une foule d’ennemis à pulvériser, ce jeu vous captivera de bout en bout. Conçu par les créateurs de Reverie, Trigger Witch est un jeu d’action en 2D stylisé de type «twin-stick» qui se déroule dans un monde fantastique ouvert où les armes à feu ont supplanté la magie. Le joueur incarne Colette, une élève de l’école de sorcellerie de Stock. Suite à l’intrusion d’un homme mystérieux dans son royaume, une succession d’événements vient bouleverser la vie de Colette qui devient la seule héroïne dotée d’une puissance de feu suffisante pour rétablir la paix.

Tails of Iron est une aventure RPG avec des combats brutaux. Vous êtes Redgi, héritier du Trône, vous partez dans une quête périlleuse pour reconquérir votre royaume. Explorez un monde trompeur. Rassemblez vos braves compagnons. Bannissez le clan des Grenouilles!Il sortira sur Nintendo Switch le 17 septembre via l’eShop comme en boutique.

Tails of Iron est une aventure RPG dessinée à la main : elle est dotée d’un système de combat brutal et punitif et se déroule dans des contrées assombries par la guerre. Vous incarnez Redgi, héritier du Trône des Rats, et vous devez rétablir votre royaume déchu en bannissant le clan des Grenouilles et leur féroce leader, Greenwart. Au cours de vos explorations dans ce monde aux charmes trompeurs, vous rencontrerez des compagnons uniques prêts à vous suivre dans vos aventures. Et toute aide sera la bienvenue, que ce soit sous forme de nouvelles recettes, de plan d’armes mortelles ou d’armures ou même le soutien d’une au-taupe-mobile blindée ! Surmontez vos peurs. Sauvez vos frères. Restaurez votre royaume.

Maîtrisez les combats brutaux

Les grenouilles zombies, les larves gigantesques, et bien d’autres formes de menace se terrent aux quatre coins du royaume. Pour surmonter chaque rencontre périlleuse, vous devrez étudier les attaques de vos adversaires et réagir de manière appropriée. Heureusement, vous avez à votre disposition toute une série de capacités mortellement efficaces, telles que les frappes défensives, les exécutions fatales et bien sûr les attaques à distance avec votre superbe arc et ses flèches.

Explorez un royaume périlleux

Préparez vous à embarquer dans une aventure épique au sein de la fantaisie médiévale du Royaume des rats en compagnie de la voix grave et rauque du légendaire Doug Cockle (célèbre dans le monde des RPG). Terminez des quêtes secondaires et des chasses de factions pour vous faire de l’or de poche, ou unissez vos forces avec celle d’un compagnon à l’œil aiguisé pour mettre à niveau les forces en présence.

Personnalisez votre attaque

Adaptez le style de combat de Redgi à la tâche à accomplir. Une armure lourde fournira une meilleure protection, mais pouvez-vous vraiment vous permettre de ralentir votre esquive roulée ? Et enfin la question du choix de votre arme ; les haches ont un impact garanti, mais les lances sont rapides et maniables. Peut-être préférez-vous les performances polyvalentes d’un fidèle sabre ?

Surmontez des combats de boss sauvages

Alors que le danger rôde au détour de chaque champignon vénéneux, vous devrez garder l’esprit vif et la lame affûtée lors des combats de boss dévastateurs. De sang froid dans tous les sens du terme, ces amphibiens surdimensionnés présentent chacun un défi unique en matière de combat, et il vous faudra plus qu’une bonne armure pour en sortir vainqueur.

Créez des recettes, fabriquez des armes, forgez des armures

Le donjon de Redgi abrite aussi ses frères Rem-Rem, Bam-Bam et Dug. Rem sait préparer des festins boosters de santé avec les ingrédients découverts dans le monde, tandis que Bam sait fabriquer de nouvelles armes et armures à partir de plans spéciaux que vous découvrirez… en cherchant bien. Et enfin, il y a Dug, qui vous informera de toutes les nouvelles quêtes disponibles dans le Royaume.

Pile Up est un jeu d’aventure coopératif en 3D qui peut se jouer jusqu’à quatre personnes ! Bondissez sur vos amis, explorez ensemble un joyeux monde de carton et empilez vous avec tout ce que vous découvrirez en chemin ! le jeu sortira le 17 aout.

Coordonnez-vous avec vos amis ou comptez sur votre propre créativité pour naviguer dans des mondes en carton pleins de niveaux joyeux et uniques. Découvrez des mystères, résolvez des énigmes et des quêtes en équipe, aidez les sympathiques habitants d’îles ensoleillées, de forêts rougeoyantes, de grottes magiques et visitez le fantastique Théâtre Plume. Ou bien, tout simplement, lancez un défi à vos amis dans des parties de boxball, de basket-ball ou de Tic Pile Toe ? Jouez ensemble, restez ensemble, pensez ensemble – et empilez-vous !

Blackwind est un jeu d’action de science-fiction où vous incarnez un adolescent qui pilote une armure de combat en pleine invasion extra-terrestre. Affrontez vos ennemis, brisez leurs rangs et contre-attaquez pour mettre fin à l’invasion planétaire. Le jeu est annoncé sur Nintendo Switch, normalement pour la fin de l’année.

Blackwind est un jeu d’action en vue du dessus dans un univers de science-fiction, qui vous met dans la peau d’un adolescent aux commandes d’un prototype d’armure de combat en pleine invasion extra-terrestre. Affrontez vos ennemis, brisez leurs rangs et contre-attaquez dans une ultime tentative pour arrêter une invasion planétaire. Lorsque le vaisseau Pandora est détruit, James Hawkins se retrouve coincé à l’intérieur d’un prototype d’armure Battle Frame et fonce en direction de Medusa-42. Tandis que des hordes de Raknos ravagent la planète et transforment les colonies minières humaines en ruines, James doit se dépêcher de trouver le moyen de contrôler son Battle Frame s’il veut survivre à cet environnement dangereux et retrouver son père disparu. Mais James n’est pas seul dans cette quête… un allié inattendu se cache dans son Battle Frame…

Partez à la découverte d’un monde ancien et merveilleux. Surmontez les nombreux puzzles, secrets et obstacles d’une civilisation oubliée dans un voyage éblouissant qui vous mènera à travers forêts, déserts et toundras… jusqu’aux nuages! Omno sortira cette année sur Nintendo Switch.

Omno vous emmène dans un voyage de découverte à travers un ancien monde fantastique. C’est une aventure en solo regorgeant de puzzles et d’énigmes, de secrets et d’obstacles à surmonter. Le pouvoir d’une civilisation oubliée vous aidera à mener à bien votre quête. Au cours de celle-ci, vous aurez l’occasion d’explorer forêts luxuriantes, déserts desséchés par le soleil et toundras gelées… voire jusqu’aux nuages eux-mêmes ! Au cours de votre aventure, vous découvrirez un monde coloré peuplé de formes de vie aussi étranges que merveilleuses : adorables petites bestioles, géants énigmatiques et bien plus encore ! Développeur solo et père de trois enfants, Jonas Manke a commencé Omno sur son temps libre il y a 5 ans après avoir travaillé comme animateur dans les jeux vidéo et le cinéma.

Le très chelou GOHOME sortira sur Nintendo Switch le 15 juillet, au moins au Japon.

Where’s Samantha? sortira en fin d’année.

Les deux jeux Below the Stone et Dead Fury sont annoncés sur Nintendo Switch.

On termine aujourd’hui avec Songs for a Hero: Definitive Edition qui sort aujourd’hui pour 17,99 €.

Songs for a Hero est un MUSICAL À L’ANCIENNE EN JEU VIDÉO EXTRAVAGANZA! Rejoignez un héros improbable alors qu’il chante son chemin à travers un monde étrange rempli de plateformes flottantes, d’ennemis brillants et colorés et de nombreux autres phénomènes inexplicables dans une aventure comme vous n’en avez jamais entendue! Ce jeu de plateforme humoristique à l’ancienne comporte une bande sonore entièrement dynamique qui réagit à chacune de vos entrées, ce qui signifie que le héros chantera toujours et fera des blagues sur ce qui lui arrive, à chaque fois que cela se produira. Ce jeu est disponible en Anglais (Chansons/Sous-titres) et en Portugais du Brésil (Chansons/Sous-titres)