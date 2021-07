FIFA 22 low cost sortira bien sur Nintendo Switch

Si, si, ils le disent à la toute fin du communiqué de presse…

FIFA 22 amène les attributs du monde réel du football au sein d’une jouabilité ultra réaliste dans toutes les rencontres et à travers chaque mode de jeu pour les consoles nouvelle génération et Google Stadia. FIFA 22 sortira le 1er octobre et est disponible dès maintenant en pré-commande

REDWOOD CITY (USA), Dimanche 11 juillet 2021 — Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) annonce aujourd’hui EA SPORTS™ FIFA 22, doté de la technologie de nouvelle génération HyperMotion* qui amène l’expérience de jeu la plus réaliste et immersive de l’univers du football dans chaque rencontre et à travers chaque mode de jeu sur les consoles nouvelle génération et Stadia. FIFA 22 sera disponible dans le monde entier dès le 1er octobre sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ et Steam, Stadia, PlayStation 4 et Xbox One.

Powered by HyperMotion, FIFA 22 combine un système de Capture 11 contre 11 Avancée et un système d’intelligence évolutive (Machine Learning) afin de proposer l’expérience de football la plus réaliste, fluide et réactive, pour les consoles nouvelle génération et Stadia, dans le but d’offrir une émotion authentique, de la passion et de l’intensité physique, au sport universel.

La technologie HyperMotion permet pour la toute première fois de capturer les mouvements de 22 joueurs professionnels en plein effort. De plus, l’algorithme puissant de Machine Learning d’EA se base sur plus de 8,7 millions d’images issues des captures de mouvements pour transformer de nouvelles animations en temps réel. Cette technologie permet d’offrir un réalisme au jeu saisissant à travers une incroyable variété d’interactions sur le terrain. Que ce soit un tir, une passe ou un centre, HyperMotion transforme la manière dont les joueurs se déplacent avec et sans le ballon.

Nick Wlodyka, General Manager d’EA SPORTS FIFA, indique : “FIFA 22 offre à des millions de fans à travers le monde la chance de prendre part au sport qu’ils adorent d’une manière sans précédent. Chaque joueur joue à FIFA à sa façon mais la jouabilité sur le terrain est l’élément commun à tous et nous sommes excités à l’idée de proposer des innovations poussées sur cet aspect. HyperMotion élève encore davantage le niveau sur les consoles de nouvelle génération ainsi que Stadia et change la manière dont l’on ressent le jeu.”

Le nouveau jeu propose également des fonctionnalités innovantes et approfondies au sein de différentes parties du jeu et dans les modes de jeu les plus populaires comme le Mode Carrière, VOLTA FOOTBALL, Clubs Pro et FIFA Ultimate Team. Les fans pourront également s’attendre à davantage d’homogénéité et de personnalités dans les buts grâce au système de comportements des gardiens totalement repensé ainsi qu’une nouvelle expérience Crée ton Club dans le mode Carrière, une jouabilité revue et réimaginée dans VOLTA FOOTBALL, ainsi que l’arrivée des Héros FIFA Ultimate Team, de nouveaux éléments joueurs qui ont marqués l’histoire et sont appréciés des fans. Découvrez plus d’informations sur les innovations de FIFA 22 tout au long de l’été.

L’attaquant du Paris Saint-Germain et icône mondiale du football Kylian Mbappé honore la couverture pour une deuxième année consécutive, faisant de lui l’un des rares joueurs comme Lionel Messi ou Cristiani Ronaldo à y figurer plusieurs fois consécutives.

Kylian Mbappé commente : “Etre deux années d’affilée sur la cover de FIFA est incroyable. J’ai une relation très spéciale avec le jeu et j’ai hâte d’en profiter avec vous tous »

Avec plus de 17,000 joueurs répartis dans plus de 700 équipes dans plus de 90 stades et dans plus de 30 championnats, FIFA 22 est le seul jeu auquel vous pourrez participer à des compétitions emblématiques telles que l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la toute nouvelle UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Ligue 1 Uber Eats, la Bundesliga, LaLiga Santander, et la Série A TIM, mais également, la CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana.

Les fans qui pré-commandent** l’Edition Ultimate de FIFA 22 avant le 11 août recevront un élément joueur FUT HEROS non transférable à partir du 1er décembre. L’Edition Ultimate inclut également quatre jours d’accès anticipé, le Droit à la Nouvelle Version, des points FIFA et plus encore. Visitez https://www.ea.com/games/fifa/fifa-22/buy pour plus de détails.

De plus, les membres EA Play*** pourront obtenir davantage de FIFA 22 avec une période d’essai et des récompenses mensuelles dans le jeu. Pour plus d’information sur EA Play, veuillez visitez https://www.ea.com/ea-play

FIFA 22 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie et sera disponible dans le monde entier dès le 1er octobre 2021, sur PlayStation®5, Xbox® Series X|S, PC via Origin™ et Steam, Stadia, PlayStation®4 et Xbox® One. L’édition FIFA 22 Legacy sera disponible sur Nintendo Switch™.