26 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Et on commence aujourd’hui avec The Long Gate qui sortira sur Nintendo Switch le 29 juillet pour 12,59 €.

Explorez des anciennes cavernes remplies de puzzles mystérieuses et traversez des oasis de nature relaxantes. Réparez les trois types de circuits anciens et découvrez le mystère de ce qui est arrivé à leurs créateurs. The Long Gate est un jeu de réflexion stimulant et élaboré avec les puzzles qui sont basées sur la physique et les circuits du monde réel.

Faraday Protocol sortira lui le 12 aout.

Faraday Protocol est un jeu de réflexion narratif à la première personne qui mettra à l’épreuve votre curiosité et votre sens aigu de la perception. Vous êtes Raug Zeekon, archéologue interstellaire originaire de la planète Cunor. Vous avez été envoyé par votre société pour enquêter sur la source d’un mystérieux signal provenant d’un système stellaire inexploré. En déployant votre vaisseau spatial, vous vous retrouverez dans un environnement nouveau et inconnu. Une voix vous souhaite la bienvenue à « Opis », l’endroit mystérieux où vous avez atterri. Opis est structuré par une succession de puzzles et d’épreuves que vous devrez surmonter pour continuer à explorer. Résolvez des énigmes complexes en redistribuant l’énergie à l’aide de votre Bia-Tool et montrez vos talents lors des épreuves des stations. Les mystères d’Opis sont cachés dans son cœur. Qui l’a construit ? Quand et dans quel but ? Où se trouvent-ils maintenant ? Enquêtez sur les éléments de l’histoire disséminés dans la station, interagissez avec « Iris », l’I.A. qui la gouverne et révélez des secrets perdus depuis des millénaires.

Tetragon arrive le 12 aout prochain pour 14.99€ / $14.99. Une démo devrait aussi sortir d’ici peu.

Tetragon est un vaste monde plein d’énigmes, de labyrinthes magiques et de défis ! Déplacez les niveaux de réalité via la gravité d’un monde en rotation. Testez vos capacités et guidez le brave bûcheron dans des mondes éparpillés à la recherche de son fils !

Bienvenue dans Tetragon – un univers vaste et mystérieux rempli de mécaniques, d’énigmes, de labyrinthes magiques et de défis uniques ! Un véritable défi pour ceux qui apprécient les jeux dans la veine de The Room, The Witness et The Talos Principle. Votre but est de déplacer des niveaux de réalité dans un monde en rotation grâce à la gravité. Avec le pouvoir du TetraGen, déplacez le sol et les tours pour guider un courageux bûcheron, Lucios, à travers des mondes éparpillés afin qu’il retrouve son fils ! Quelque part dans un univers parallèle, il existe un monde constitué de niveaux de réalité. Ces niveaux flottent autour d’un joyau sacré – le TetraGen. Depuis la nuit des temps, ce monde est prospère et ne laisse aucune place au mal… jusqu’à ce qu’une énergie sombre sorte de nulle part, et se mette à croitre dans Tetragon. Après quelque temps, une créature des plus étranges en est sortie et a cherché à détruire le TetraGen, afin de plonger le monde de Tetragon dans le chaos ! La créature a fini par atteindre son but, et le joyau fut brisé en plusieurs morceaux. En utilisant la totalité de ses pouvoirs, la Volonté de Tetragon a réussi à emprisonner la créature, mais il était déjà trop tard. Désormais, une personne courageuse devra réparer ce monde brisé, en retrouvant les morceaux du TetraGen… C’est donc à vous de résoudre les énigmes et, petit à petit, d’atteindre le but ultime de votre aventure. Avec le pouvoir du TetraGen, vous pouvez modifier la position des niveaux et tours pour créer des plateformes, des escaliers, et même faire tourner le monde sur son axe !

Des centaines d’énigmes, de labyrinthes et de défis, dans un monde qui tournoie et une tour qui se déplace. Avancez dans ce labyrinthe de réalités qui constitue le monde de Tetragon!

Des mécaniques de jeu uniques qui constituent un véritable défi même pour les fans d’énigmes les plus aguerris!

Plus de 40 niveaux différents répartis dans trois mondes magiques. Alors que les joueurs s’enfoncent dans les tunnels de cette réalité, le monde de Tetragon offre des énigmes plus complexes et passionnantes!

Des combats épiques ainsi qu’une histoire captivante et pleine d’émotions, autour d’un père qui cherche son fils. Dans son aventure, Lucios doit surmonter tous les défis et affronter un ennemi dangereux et puissant pour trouver son fils, Jerry, et sauver l’univers de Tetragon !

Avant la sortie d’Eldest Souls, la semaine prochaine (le 29 juillet), United Label et Fallen Flag Studios ont dévoilé un tout nouveau trailer pour le jeu. Celle-ci ne montre aucune séquence, car il s’agit d’une bande-annonce animée (très élégante), intitulée “At the Door of Death”.

Timothy vs. The Aliens sort aujourd’hui sur l’eShop pour 14,99 €.

Timothy vs the Aliens est un jeu de plateforme et d’aventure en monde ouvert dans lequel un gangster défend sa ville en noir et blanc contre une invasion d’aliens colorés. Le jeu se déroule à Little Fish City, une grande ville ouverte à explorer librement et qui regorge de secrets et de missions. Dans cette ville à plateformes, il ne suffira pas de marcher d’un point à un autre pour progresser. Vous pourrez aussi explorer la ville en voiture, dans l’un des véhicules qui apparaissent dans le jeu. Dans Timothy vs the Aliens, vous ferez face à de nombreuses embuscades d’aliens, ainsi qu’à quantité de casse-tête pour trouver des objets, aider d’autres personnages et accéder à des lieux cachés ou verrouillés. Vous aurez bien sûr tout l’équipement nécessaire pour combattre les aliens et pourrez remplir votre inventaire en achetant des objets chez le trafiquant d’armes. Tout cela, et bien plus encore, vous attend dans ce jeu riche en histoires, aventures et secrets.

C’est aujourd’hui aussi que sort Freddy Spaghetti 2 pour 4,99 €.

Retrouvez la version 2.0 de Freddy, un spaghetti doué de conscience ! Freddy 2.0 a décroché un emploi ! L’histoire commence alors que vous plongez tête la première dans le monde du travail. Surmontez les obstacles de votre environnement, maîtrisez votre spaghetti et courez vers la machine à café ! Ne soyez pas en retard pour votre premier jour ! Freddy utilise la théorie des cordes pour simuler un personnage mou, élastique et filandreux.

Knights & Guns sortira le 10 septembre sur Nintendo Switch.

Kyukyoku Tiger-Heli sortira (au Japon) le 28 octobre.

Toujours au Japon, My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – Pirates that Stir the Waters sortira le 23 décembre sur la boutique en ligne de la console hybride comme en magasin pour 7,150¥.

My Singing Monsters Playground sortira en novembre prochain sur Nintendo Switch via l’eShop.

Élève-les, nourrisse-les, écoute-les chanter! Crée une île pleine de monstres chantants, puis regarde ta chanson évoluer au fur et à mesure que tu t’élèves et améliores des monstres joyeux. Conçois et construis des décorations uniques pour que ton monde ressemble à ton goût, puis partage ta création avec des amis ! Bienvenue à My Singing Monsters ! Élève-les, nourrisse-les, écoute-les chanter ! Élève un monstre mignon, puis nourrisse ton monstre musical pour l’aider à grandir. Prends soin d’une collection de personnages monstrueux amusants dans ce jeu musical gratuit pour toute la famille ! Crée une île pleine de monstres chantants, puis regarde ta chanson évoluer au fur et à mesure que tu t’élèves et améliores des monstres joyeux. Conçois et construis des décorations uniques pour que ton monde ressemble à ton goût, puis partage ta création avec des amis ! Tu vas adorer explorer le merveilleux pays fantastique du Monde Monstrueux !

Le FVM Corpse Killer – 25th Anniversary Edition sortira le 27 juillet pour $14.99USD.

Evetried est un rogue-lite isométrique tactique qui emmène le joueur dans l’au-delà où il devra effectuer l’ascension d’une mystérieuse tour en battant des ennemis dans un système de combat au tour par tour. Le jeu sortira à la fin de l’année sur l’eShop.

Dans Evertried, les actions du joueur déterminent les actions des ennemis. Tout bouge en même temps que vous, et vous avez le choix entre une approche frontale ou plus méthodique pour faire tourner le système de combat au tour par tour à votre avantage. Alternez entre déplacement, attaque, sprint et capacité pour attirer vos ennemis dans les périls afin de l’emporter ! Vous êtes maître du rythme dans Evertried, alors apprenez à anticiper. Développez des stratégies complexes pour manipuler vos adversaires et poursuivre votre ascension !

Testez vos capacités de stratège

Frapper ou vaincre des ennemis augmente votre niveau de Furie, qui détermine ensuite le nombre d’éclats que vous gagnez, et débloque des pouvoirs spéciaux appelés Modificateurs. Votre niveau de Furie décline si vous restez inactif ou ne faites que vous déplacer, vous incitant à rester au cœur de la mêlée. Attirer les ennemis dans des pièges ou des périls affecte aussi votre jauge, démultipliant les possibilités stratégiques.

Surprenez vos ennemis avec les sprints et capacités

Les attaques et déplacements stratégiques sont vitaux dans Evertried. Rapprochez-vous rapidement d’un ennemi grâce au sprint, une mécanique qui vous permet de vous déplacer deux fois plus loin et d’ignorer les collisions, afin de vous permettre de traverser des obstacles et de vous sortir d’une mauvaise posture. Pensez à utiliser vos capacités et vos modificateurs ; une certaine combinaison de techniques et d’effets passifs peut être équipée. Les capacités évoluent à mesure que vous passez les étages, tandis que les modificateurs se renforcent en fonction de votre niveau de Furie.

Élevez-vous vers votre destinée

La tour est constituée de 50 étages séparés en 5 zones. Chaque zone est unique et a son propre bestiaire. Plus vous montez, plus les étages de la tour deviennent complexes. Chaque zone dispose de son étage boutique où vous pourrez dépenser vos éclats durement acquis pour vous soigner, acheter des capacités ou modificateurs. Réfléchissez à la meilleure combinaison pour vous permettre d’atteindre le sommet !

Battez les gardiens, surmontez vos faiblesses

Chaque zone se termine par un étage gardien, un boss qui testera réellement vos talents de stratège. S’il perd toute sa santé, le guerrier s’évaporera et perdra tous les pouvoirs acquis jusque-là, réapparaissant au premier étage pour recommencer son ascension. Cela dit, la maîtrise des capacités sera conservée dans les prochaines tentatives.Relève-toi guerrier, ta destinée t’attend.

Dans un monde régit par l’Ordre, la tour est le phare des âmes perdues qui n’ont pu être jugées. Son but est d’offrir à chaque âme une chance de trouver sa voie au cours d‘un pèlerinage initiatique jusqu’à son sommet. Dans le brouillard de votre mémoire défaillante, vous ne vous souvenez que d’une chose : vous n’avez pu prouver votre valeur de votre vivant. À travers les étages de la tour, vous rencontrez une bête sans âme, une créature lupine agressive et confuse. Tandis qu’elle vous fonce dessus, vous trouvez une faux éthérée et tuez la bête sur place. Une étrange sensation vous envahit, ravivant en vous quelques souvenirs, le poids du métal, la froide résolution de l’abattre sur votre proie. Ça ne fait plus aucun doute, vous étiez un guerrier dans votre vie passée. Pour un guerrier, mourir n’est pas chose étonnante, mais leur trépas est généralement couronné de gloire tandis qu’ils franchissent les portes de l’Au-delà. Votre présence ici signifie que votre mort n’était pas ordinaire pour un guerrier : ce n’était pas ne mort honorable. Pour prouver sa valeur, un guerrier doit combattre. Et pour connaître ce qu’il vous est arrivé, vous devez trouver l’Omnisciente, la créatrice de la tour. Déterminé à découvrir la vérité, vous commencez votre ascension, sentant le lien avec votre vie passée se renforcer à chaque victoire.

Dodgeball Academia est prévu pour le 5 aout à 24,99 €.

Dans un monde où le dodgeball, c’est la vie, Otto s’entraîne à l’académie pour tenter de devenir le plus grand champion. Au fil d’un scénario divisé en huit épisodes, vous vous ferez des amis et des rivaux en tentant de former la meilleure équipe de dodgeball. Améliorez Otto et développez une équipe dynamique grâce à une progression de groupe poussée et personnalisable. Explorez l’Académie de dodgeball dans ses moindres recoins, percez ses nombreux mystères et taillez-vous une réputation par ballons interposés.

Aloof sortira à la fin de l’année sur l’eShop.

Papa’s Quiz arrive lui le 30 juillet pour 9,99 €.

Papa’s Quiz est un jeu de quiz pour 1 à 8 joueurs. Utilisez des téléphones ou des tablettes comme contrôleurs et participez à plusieurs types de questions, où le joueur le plus intelligent et le plus rapide sera le dernier vainqueur!

Button Citysortira le 10 aout sur Nintendo Switch pour 19,99 €. Button City est une aventure narrative low poly haute en couleur. Incarne un renard et rencontre ses amis qui tentent de sauver leur salle d’arcade ! Explore un monde en diorama, joue à des jeux d’arcade palpitants, accomplis des quêtes loufoques et rencontre des animaux mignons.

Fenouil est un petit renard timide qui vient d’emménager en ville. Après avoir découvert la salle d’arcade, il se fait de nouveaux amis et embarque dans un tourbillon d’aventures pour sauver Button City des salles pattes de Poivre Pipéracée, un gros chat trop gourmand ! Button City est une aventure narrative low poly haute en couleur qui explore les thèmes de l’amitié et de la communauté. Découvre un monde pastel en diorama, inspiré des années 1990 et peuplé de personnages mignons. Accomplis des quêtes loufoques dans la ville, joue à des jeux d’arcade, obtiens des costumes cool et bien plus dans cette histoire sur l’enfance et l’importance des choses qui nous sont chères.

Inked: A Tale of Love est annoncé pour 2021 sur la console hybride.

Venez découvrir le magnifique univers de Inked, un jeu de puzzles dont l’histoire vous fera voyager à travers de sublimes paysages dessinés au stylo bille. Incarnez le héros sans nom et résolvez les puzzles pour retrouver Aïko, votre bien-aimée. Publié pour la première fois en 2018, Inked publiera très bientôt sa version retravaillée. Des contrôles améliorés, des graphismes encore plus détaillés, des nouveaux niveaux et une histoire encore plus passionnante !

Castle of Pixel Skulls sort le 6 aout pour $4.99 / €4.99 / £4.99.

Skydrift Infinity sort le 29 aout pour 14,99 €.

Dans divers modes de jeu, vous pouvez participer à des matchs à mort et à des courses armées ainsi qu’à d’autres compétitions, en utilisant des avions modernes, réglés au maximum et armés jusqu’aux dents avec des armes extrêmes. Votre objectif est simple : si vous ne pouvez pas les dépasser, abattez-les ! Jouez seul, avec vos amis ou affrontez des challengers en ligne jusqu’alors inconnus ! Pour la détente, explorez les îles exotiques, le lieu des courses et les modes arène. Ici, vous pouvez vous libérer de la 2 dimensionnalité, qui restreint les autres jeux de course ! Vos possibilités ne sont limitées que par votre imagination !

Caractéristiques :

Faites la course avec des avions et battez vos adversaires en utilisant le mécanisme de dérive et les bonus.

Vintage, Modern, Fantasy : 16 avions avec quatre travaux de peinture différents chacun garantissent que chacun trouvera son nouvel avion préféré.

Six Power-ups ! Capturez jusqu’à deux pouvoirs différents dans l’arsenal de votre avion, puis collectez des améliorations pour augmenter la force de ces pouvoirs existants. La stratégie devient essentielle car vous devez choisir les pouvoirs à conserver, ceux à améliorer et ceux à convertir en énergie Boost.

Des visuels époustouflants : parcourez des sites pittoresques comme des canyons, de la toundra ou des îles tropicales, créés avec de belles couleurs vibrantes.

Multijoueur à 8 personnes : affrontez vos amis en ligne dans cette bataille rapide et furieuse.

5 modes de jeu passionnants : le mode Power Race est une course à grande vitesse associée à des power-ups; Le mode Speed Race, dans lequel les joueurs parcourent le parcours à travers des cibles annulaires qui augmentent la vitesse de l’avion, et le mode Survivor où les pilotes font la course contre le compte à rebours et les uns contre les autres. Plus Deathmatch et Team Deathmatch en plus de tout cela !

Mode écran partagé pour le multijoueur local

The Bonfire: Forsaken Lands sortira à la fin de l’année.

Doctor Who: The Edge of Reality sortira le 30 septembre prochain.

BRAQUAGE ! Montez l’équipe idéale et mettez à profit vos compétences en piratage, déblocage, résolution de problèmes et déguisement pour dérober les bibelots et trésors les plus précieux d’Angleterre. Et une fois devenu maître-cambrioleur, utilisez nos outils pour créer le braquage parfait ! Heist Simulator est annoncé sur Nintendo Switch.

Residual arrivera le 9 septembre sur Nintendo Switch via l’eShop pour 19.99€.

Hindsight 20/20: Wrath of the Raakshasa sortira le même jour, le 9 septembre.

Fort Triumph arrive le 13 aout.

Un jeu de stratégie combinant le combat au tour par tour de XCOM et l’exploration des maps qui a fait le succès d’HOMM. Construisez des villes, collectez des artefacts, améliorez vos héros et modifiez votre environnement grâce au moteur physique ! Fort Triumph est un jeu de tactique/fantasy au tour par tour où la mort permanente peut frapper à tout moment. Guidez un groupe de héros aux talents différents dans une intrigue de parodie de fantasy. Aventurez-vous sur des cartes aléatoires et accomplissez des missions aux multiples objectifs. En mode histoire ou escarmouche, une aventure épique vous attend !

«Black Book» est une Aventure RPG dans une atmosphère sombre, se déroulant dans un monde où la Réalité cohabite avec le Mythe. Jouez le rôle d’une jeune sorcière, combattez les forces du mal et aidez les gens du peuple en parcourant la campagne rurale à l’époque du Tsar en Russie.Il sortira le 10 aout sur Nintendo Switch pour 24,99 €.

Fusion de jeux de cartes RPG et de jeux d’aventure, « Black Book » est l’histoire envoûtante d’une jeune sorcière qui consacre sa vie à combattre les forces du mal. Plongez dans le monde froid et séduisant des contes populaires russes et découvrez les secrets qui se cachent dans l’obscurité. Une jeune fille nommée Vasilisa, destinée à devenir une sorcière, décide de renoncer à son destin et d’épouser sa bien-aimée, mais ce rêve se brise lorsque sa fiancée meurt dans des circonstances mystérieuses. Au nom de son amour perdu, Vasilisa cherche le Livre noir ; un artefact démoniaque, dit-on assez puissant pour accorder n’importe quel souhait à celui qui en découvre les 7 sceaux. Rejoignez Vasilisa dans ses aventures à travers la campagne russe, alors qu’elle résout les problèmes des gens ordinaires en affrontant les démons et en exécutant des exorcismes.