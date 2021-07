Le foot féminin débarque dans Football Manager

– Ce projet majeur dans l’histoire de la licence permettra aux entraîneurs de prendre la tête aussi bien d’une équipe masculine que féminine, dans les futures éditions du simulateur d’entraîneur de football le plus populaire du monde –

Londres, Angleterre – 23 juillet 2021 – Sports Interactive™ et SEGA® Europe Ltd. sont fiers de pouvoir vous annoncer aujourd’hui le début du développement d’un projet sur plusieurs années pour intégrer le football féminin dans sa série emblématique Football Manager™.

L’aboutissement de ce projet majeur ne sera pas un simulateur d’entraîneur de football féminin. À la place, le football féminin sera totalement intégré dans l’univers de FM, et les entraîneurs pourront prendre la responsabilité d’un club masculin ou féminin et passer de l’un à l’autre sans la moindre friction.

Le studio n’a pas arrêté de date définitive pour la sortie du projet, mais l’intention est d’intégrer les matchs féminins dans les plus brefs délais réalistes. L’équipe de développement de Sports Interactive s’engage à ce que la représentation du football féminin soit la plus authentique possible et y apportera tout le réalisme et le souci du détail qui ont fait la réputation de la licence, et n’annoncera pas de date de sortie tant que ces standards très élevés n’auront pas été atteints.

Miles Jacobson, directeur studio chez Sports Interactive, a déclaré : « Nous n’avons AUCUNE intention de proposer une version féminine indépendante de FM. Le football féminin va rejoindre FM… Un sport, un jeu. »

« Nous savons que cette opération coûtera des millions et que les retours à court terme seront modestes. Mais, là n’est pas la question. Il est évident qu’il existe actuellement un plafond de verre pour le foot féminin, et nous voulons contribuer à le faire voler en éclats. Nous croyons en l’égalité pour tous et nous souhaitons faire partie de la solution. »

« Nous voulons participer au processus et voir le foot féminin jouer sur un pied d’égalité. Nous ne sommes pas les seuls, pour preuve les droits TV historiques signés par Sky, la BBC et la WSL en Angleterre, mais nous comptons bien faire tout ce que pourrons pour hisser le foot féminin à la place qu’il mérite. »

La décision d’incorporer le football féminin dans FM a reçu le soutien de plusieurs figures majeures de l’industrie du football, dont l’entraîneuse du Chelsea FC Women, Emma Hayes.

« Le football féminin captive les fans dans le monde entier, et nous avons fait des avancées majeures en termes de public et de droits de diffusion, » dit Hayes « Mais pour que le foot féminin passe au niveau supérieur, il faut qu’il soit reconnu comme faisant partie intégrante de l’univers du football, pas comme quelque chose de distinct ou de différent. Nous voulons que les générations futures grandissent dans un monde où le football n’est pas divisé en foot féminin et en foot masculin, mais où il n’en existe qu’une seule version : le football. Les projets extrêmement ambitieux de l’équipe de Sports Interactive pour Football Manager ont un rôle très important à jouer pour nous emmener dans cette direction. »

Un aperçu détaillé du projet, ainsi que de certains aspects techniques qu’il nécessite, sont présentés dans un blog de Jacobson, disponible dès aujourd’hui sur le site internet de Football Manager.