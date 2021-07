Rumeur: Persona 4 Arena Ultimax en route pour une sortie sur Nintendo Switch ?

Zippo, le leaker à l’origine des rumeurs qui annonçaient Metroid Dread, a annoncé que Persona 4 Arena Ultimax, sorti en 2013 sur Xbox 360 et PlayStation 3, est actuellement en cours de remasterisation pour les plateformes modernes par le studio de développement Atlus.

SEGA a précédemment déclaré qu’ils examinent le vaste back-catalogue d’Atlus et apportent plus de leurs anciens titres classiques aux systèmes actuels. Zippo précise que ce n’est qu’un des jeux qui seront annoncés pour le 25e anniversaire de la série Persona en septembre. Persona 4 Arena Ultimax sortira apparemment l’année prochaine sous forme de remaster, sur Nintendo Switch, on l’espère.

With Atlus’ recent announcement that Persona is getting some soft of shendig for it’s 25th anniversary in September, people are obviously wondering what the announcements will actually be. I can tell you one, today. Arc System Works’ Persona 4 Arena Ultimax is getting a remaster, and is coming to modern platforms. I haven’t been told whether or not it will feature new content, but I would personally be very surprised if it doesn’t. A release is expected next year.