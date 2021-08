art of rally franchit la ligne d’arrivée sur Xbox et Nintendo Switch

« To do something dangerous with style is art… »

Le 12 août 2021 – Vancouver, Canada – Le développeur indépendant canadien Funselektor (Absolute Drift) a lancé son jeu de course de rallye, art of rally, sur Xbox One, Xbox Series, Game Pass pour Xbox/PC et Switch aujourd’hui ! Les versions PlayStation 4 et 5 arriveront peu après et leur sortie est toujours prévue pour l’été 2021.

Les versions consoles d’Art of Rally bénéficient de toutes les mises à jour publiées sur son homologue PC, y compris la toute nouvelle mise à jour de contenu « Kenya Update » qui sort aujourd’hui simultanément sur toutes les plateformes.

Avec un score Metacritic de 80 et un accueil « très positif » (2300+ avis d’utilisateurs) sur Steam, art of rally est une expérience de conduite stylisée inspirée de l’âge d’or du rallye qui emmène les joueurs à parcourir le monde dans des environnements magnifiques inspirés de lieux réels tels que la Finlande, la Sardaigne, la Norvège, le Japon et l’Allemagne.

A propos d’art of rally:

Devenez pilote de haut niveau durant les années dorées du rallye en mode carrière.

61 voitures de rallye emblématiques des années 60 à 90, Group B, Group S, Group A.

60 niveaux de rallye en Finlande, Sardaigne, Norvège, Japon et Allemagne.

Défis quotidiens et hebdomadaires avec classements sur leaderboards.

Un mode Photo and Replay pour partager des clichés.

Une mode “fantôme” pour perfectionner son score

Vrooooooooooooooom 🏁

A propos de la mise à jour Kenya :