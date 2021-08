22 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Et on commence avec l’annonce d’un Devil May Cry-like: Ultra Age le 7 octobre sur Nintendo Switch (au Japon).

Not Tonight 2 arrivera sur Nintendo Switch. L’original Not Tonight s’est vendu à environ 100 000 exemplaires sur Nintendo Switch.

Bat Boy est aussi annoncé sur Nintendo Switch.

The Magister arrivera le 2 septembre.

The Magister est un RPG d’enquêtes. Arpentez le royaume et interrogez les suspects en les intimidant via des choix de dialogues complexes. Et si les choses devaient mal tourner, préparez-vous à combattre dans des batailles tactiques au tour par tour. C’est votre deck qui déterminera vos actions. The Magister est un RPG de combats de cartes sur fond de meurtres et de mystères. Construisez et personnalisez votre deck pour combattre, ou utilisez la diplomatie tactique pour pacifier ceux qui se dresseront sur votre route. Rassemblez des indices et découvrez des mobiles en enquêtant sur la mort de votre prédécesseur pour démasquer le vrai coupable. Meurtres et mystères générés aléatoirement : les guides ne vous seront d’aucune utilité ! Les événements, indices, mobiles et meurtriers changent à chaque partie. Personne d’autre que VOUS ne pourra identifier le coupable. Rencontres tactiques sur base de cartes : vos capacités de combat et de négociation sont déterminées par les cartes de votre deck. Utilisez une grande variété de cartes parmi lesquelles Arrêt cardiaque, Entaille empoisonnée, Mauvaise blague ou encore Longue discussion. Pacifiez vos ennemis pour une issue paisible : utilisez la diplomatie tactique en substitut au combat pour calmer les adversaires via des cartes de conversation en réduisant leur niveau de rage à 0. Choisissez votre Magister : chaque Magister possède ses propres spécialités et faiblesses. De l’alcoolique rusé à l’insomniaque intelligent, chaque variante définit une aventure unique. Recrutez un allié humain ou un compagnon à fourrure : si besoin, un mercenaire, un espion ou un sage pourra être recruté pour vous assister dans votre enquête. Vous pouvez également apprivoiser les chats et chiens du quartier pour qu’ils combattent à vos côtés. Découvrez un monde fantastique captivant : vous avez 14 jours pour explorer Silverhurst et tisser des liens ou intimider ses habitants pendant votre course contre la montre pour démasquer le meurtrier.

Nicalis et Pixelian Studio ont annoncé aujourd’hui Critadel, un nouveau platformer / shooter futuriste. Il sera prêt à être lancé sur la Switch au quatrième trimestre 2021, sur la boutique en ligne de la console hybride pour $19.99.

Klabater a annoncé que The Amazing American Circus, un jeu de construction de cartes sur le thème de l’Amérique de l’âge d’or, développé par Juggler Games, sortira le 16 septembre en Europe et en Amérique du Nord.

The Amazing American Circus est un jeu de deck-building avec des éléments de gestion, de simulation économique et d’exploration. Engagez des artistes et voyagez à travers les EUA, en rencontrant des célébrités, en accomplissant des quêtes. Devenez le plus grand showman sur Terre!

PM Studios a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : Squish, un party game en coopération développé par Grave Rave Games. Il sortira dans le courant de l’année 2022.

Ex-Zodiac est annoncé sur Nintendo Switch.

Super Sami Roll annoncé sur Nintendo Switch.

Sami est en mission pour sauver son amie Vera et il a besoin de votre aide ! Joignez-vous à lui dans ce plateformer en 3D riche en couleurs et en rebondissements. Roulez-boulez-volez-sautez pour la sauver ! Ce dégénéré d’Albert VII a capturé Vera, l’amie de Sami, et vous êtes le seul à pouvoir l’aider à la sauver ! Mais ça ne sera pas facile, vous devrez rouler, grimper, sauter et vous frayer un chemin à travers l’univers 3D et riche en couleur de Super Sami Roll. Mettez les gaz, et partez pour un voyage qui vous emmènera à travers de somptueuses plaines verdoyantes, d’arides déserts édentés de pyramides, des confins gelés et d’autres lieux mémorables, jouant avec la physique et dissimulant des tas de secrets !

Akurra est annoncé sur Nintendo Switch.

The Kids We Were: Complete Edition est annoncé sur Nintendo Switch.

Inked: A Tale of Love sortira le 27 aout sur Nintendo Switch.

Venez découvrir le magnifique univers de Inked, un jeu de puzzles dont l’histoire vous fera voyager à travers de sublimes paysages dessinés au stylo bille. Incarnez le héros sans nom et résolvez les puzzles pour retrouver Aïko, votre bien-aimée. La paix étant rétablie dans son pays, le héros sans nom décida de déposer son épée. Cependant, ses aventures sont loin de s’arrêter là : le héros va devoir se lancer dans un dangereux périple afin de retrouver Aïko, sa bien-aimée. Armé de son courage, de son intelligence et de son pinceau magique, le héros sans nom découvrira au cours de cette nouvelle histoire que le pinceau est plus puissant que l’épée. Venez découvrir le magnifique univers de Inked, un jeu de puzzles dont l’histoire inspirée de contes populaires japonais vous fera voyager à travers de sublimes paysages dessinés au stylo bille. Vous incarnerez le héros sans nom et explorerez 10 mondes minimalistes à la recherche d’Aïko, votre bien-aimée. Au cours de votre aventure, vous devrez utiliser votre pinceau magique afin de résoudre les différents puzzles et dévoiler une histoire qui vous touchera au plus profond de votre âme.

« Dessinez » votre chemin à travers un univers dessiné au stylo bille aux graphismes époustouflants !

Explorez 10 mondes d’encre et de papier remplis de paysages plus fabuleux les uns que les autres : la faune, la flore et les différentes architectures vous laisseront complètement bouche bée.

Votre chemin sera semé d’embûches et d’épreuves que vous devrez surmonter afin de retrouver votre bien-aimée. Muni de votre pinceau magique, vous dessinerez des formes géométriques afin de résoudre des puzzles en tout genre. Chaque puzzle vous permettra de vous sentir de plus en plus dans la peau du protagoniste et de plonger dans les fins fonds de l’univers de l’artiste.

Brisez le quatrième mur et découvrez une histoire à plusieurs arcs narratifs

Au cours de son voyage, le héros sans nom sera suivi par la mystérieuse voix de l’artiste à l’origine ce monde d’encre et de papier. L’histoire de l’artiste est intimement liée à celle du héros sans nom et le dénouement final vous changera à jamais.

Un jeu qui réchauffera le cœur des joueurs en quête de sérénité

Inked est un jeu de puzzles dont l’histoire émouvante vous réchauffera le cœur.

Barry the Bunny sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 4.99€ / $4.99.

Barry the Bunny est un jeu de plateformes particulièrement stimulant mettant en scène un lapin qui adore les carottes tout autant que construire des ponts ! Explorez de luxuriants décors 2D et aidez Barry à se déplacer, sauter, récupérer et lancer des objets pour progresser dans les différents niveaux. Barry découvrira 4 mondes différents dans lesquels il lui faudra affronter des ennemis, déjouer de redoutables pièges, venir à bout de niveaux stimulants et obtenir suffisamment de bois pour construire de nouveaux ponts ! Barry parviendra-t-il à réparer tous les ponts pour permettre aux petits lapins de rentrer à la maison ? Découvrez ce jeu d’action et de plateformes amusant avec Barry the Bunny.

Chrono Faction est aussi annoncé sur Nintendo Switch.

Cette semaine, ChiliDog a sorti non pas un, mais deux nouveaux jeux pour la Nintendo Switch : Scrap Garden (un platformer 3D développé par Flazm) et Whiskey Mafia : Frank’s Story (un jeu d’aventure développé par Fast Game, et le dernier chapitre de la série). Tous deux coûteront respectivement 6,99€ / 6,29 £ / 6,99 $ et 5,99€ / 5,39 £ / 5,99 $.

Scrap Garden est un adorable jeu de plateforme et de puzzle familial. Il raconte une histoire passionnante de Canny, un robot solitaire, qui se réveille dans un monde post-robocalyptique pour trouver tous les autres robots arrêtés et grippés. Dans un instant, notre Canny est prêt pour l’aventure pour trouver des réponses. Qu’est-il arrivé à la Ville ? Pourquoi tous les robots se sont-ils arrêtés de bouger ? Quelqu’un a-t-il survécu à part lui ? Qui sait … Mais vous pourrez apprendre la vérité et tenter de tout réparer avec Scrap Garden enfin disponible sur consoles ! Comme quelqu’un l’a déjà dit : Scrap Garden peut sembler un peu cabossé, mais son cœur est définitivement au bon endroit. Et c’est ce qui compte vraiment.

Il raconte l’histoire de Frank, un facteur humble et banal qui rêve de vivre grand. Il reçoit une lettre de son vieux copain Leo qui a réussi à survivre aux horreurs de la guerre. Leo propose d’ouvrir son propre bar comme première entreprise et premier pas vers un avenir glorieux. Tout à coup, leurs plans tournent mal car ils doivent faire face à des usuriers, des rivaux commerciaux, des contrebandiers et d’autres types de criminels. Le duo doit combattre les concurrents, piller leurs entrepôts et gérer les choses en douceur avec leur propre bar. Avez-vous ce qu’il faut pour gérer la tension et devenir propriétaire de bar pendant l’une des périodes difficiles de New York ?

Love Esquire sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour $24.99.

Where’s Samantha? arrivera le 19 aout sur Nintendo Switch pour 8,49 €.

Aidez George à retrouver Samantha, son amour perdu (le vent est un sacré obstacle quand on est un simple morceau de tissu) ! Résolvez les énigmes et franchissez les obstacles dans ce monde fait de texture et dessiné à la main pour découvrir l’histoire fantaisiste racontée par George.

Boulder Dash Deluxe est annoncé pour une sortie sur l’eShop le 9 septembre.

Onde arrivera aussi sur la console hybride en … 2022.

Spectacular Sparky sortira lui le 20 octobre pour $14.99.

The Plane Effect ne sortira pas ce mois-ci comme prévu initialement. PQube, l’éditeur du jeu, a confirmé la nouvelle sur Twitter. À l’origine, The Plane Effect était prévu pour le 12 août. Il sera désormais lancé le 23 septembre.

Un jeu d’aventure défiant les lois du temps et de l’esprit…

C’est votre dernier jour de travail, il est temps de ranger vos affaires et rentrer chez vous… mais une anomalie cosmique pèse sur vous de toute sa force oppressante et dérangeante. Perdu face au cosmos, vous savez juste que vous devez retourner auprès de votre famille au plus vite.

Retrouvez le chemin de votre maison par tous les moyens…

Alors que vous progressez dans les paysages dystopiques, vous vous rendez compte que quelque chose ne tourne pas rond. Pourquoi mettez-vous autant de temps ? Pourquoi les rues sont-elles aussi labyrinthiques ? Et où se trouve donc votre « chez-vous » ? Tout ce que vous savez, c’est qu’il faut avancer, encore et encore.

Progressez dans une société dystopienne

Explorez des paysages magnifiques, élaborés et étranges tout en résolvant des casse-têtes inhabituels pour faire avancer Solo d’une zone à l’autre. Les joueurs ont le choix de résoudre chaque casse-tête de ce voyage impossible pas à pas, sans indices, ou d’activer un peu d’aide grâce au « Mode assisté ».

Une présence sinistre vous suit

Solo doit continuer d’avancer. En avant, vers sa famille, sa maison. Ne vous arrêtez pas, ne vous retournez pas. Qui observe Solo ?