Sortie imminente pour Monster Harvest, le jeu de collection de monstres et d’agriculture

Saint-Ouen, France – 25 août 2021 : Merge Games et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie imminente en version physique de Monster Harvest, une simulation agricole avec un twist !

Disponible dès le 31 août 2021 sur Nintendo Switch et Playstation 4, découvrez une aventure pixel-art en vue isométrique mêlant simulation agricole et élevage de monstres !

Faites poussez des Planimaux, regardez les muter et choisissez vos préférés pour combattre les forces maléfiques menaçant l’écosystème de Planimalis.

Monster Harvest sera disponible au format physique le 31 août sur Playstation 4 et Nintendo Switch.

À propos de Monster Harvest :

Une aventure à la ferme pas comme les autres !

Préparez-vous à embarquer dans une aventure unique et commencez votre nouvelle vie à Planimalis. Développez votre propre ferme, bâtissez et personnalisez votre maison, fabriquez vos propres meubles, confectionnez de délicieuses confitures et faites muter vos plants pour créer des compagnons loyaux et sans peur à emmener au combat !

Découvrez et affrontez les Planimaux

Durant votre épopée à Planimalis, vous rencontrerez d’étranges slimes qui peuvent faire muter vos plants de façon totalement inattendue ! Selon la saison, le slime ou le plant que vous faites muter, vous pourrez créer jusqu’à 72 mutations différentes !

Les Planimaux sont de loyales plantes mutantes qui restent à vos côtés contre vents et marées. Ils deviendront des compagnons essentiels lors de vos aventures à travers Planimalis, où vous pourrez participer à des combats au tour par tour passionnants et explorer des donjons afin de venir à bout de la terrible SlimeCo.

Attention à la météo !

Planimalis a trois saisons uniques qui ont chacune un effet sur la façon dont vous jouez. Ce que vous pouvez faire pousser varie en fonction de la météo et des saisons, alors attendez-vous à de curieuses mutations selon la période de l’année !

Vous disposez de plusieurs façons de construire et de personnaliser la meilleure des fermes dans Monster Harvest ! Confectionnez et placez des dizaines d’objets et faites de votre ferme un endroit unique en son genre avec des objets artisanaux ! Déverrouillez les tuyaux d’irrigation, la machine à pickles et plus encore, pour faire de vos récoltes des produits prêts pour le marché.

Caractéristiques principales :

Travaillez à la ferme avec des mutants ! Utilisez des slimes magiques pour faire muter les plants de votre ferme.

Des compagnons Planimaux à collectionner ! Certains slimes font muter vos plants en Planimaux !

Partez au combat aux côtés de vos loyaux compagnons et essayez de sauver Planimalis de la diabolique SlimeCo.

Trois saisons uniques : saison sèche, humide ou sombre – L’étrange météo et les saisons changent ce que vous pouvez faire pousser.

Explorez la ville de Planimalis – Découvrez les gens et les créatures qui peuplent la ville, et créez des amitiés pour bénéficier de réductions dans les boutiques.

Confectionnez des dizaines d’objets pour votre ferme et votre maison.

Monster Harvest sera disponible au format physique le 31 août 2021 sur Playstation 4 et Nintendo Switch.