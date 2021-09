Sega réagit aux soucis de Sonic Colours: Ultimate

Après les nombreuses remontées, Sega a déclaré qu’il examinait les problèmes de Sonic Colours : Ultimate pour un éventuel nouveau patch.

« Nous apprécions tous vos commentaires sur Sonic Colors : Ultimate, et les équipes sont à l’écoute et travaillent sur un prochain patch « , a déclaré dans un tweet la responsable des médias sociaux pour la marque Sonic, Katie Chrzanowski. « Merci à tous pour votre patience alors que nous creusons dans ce domaine ! ».

Chrzanowski a déclaré que certains des problèmes de glitchs graphiques qui ont émergé sur les médias sociaux étaient le résultat de Sonic Colors : Ultimate fonctionnant sur un émulateur, ce qui est « malheureusement hors de notre contrôle ». « Essayer de déterminer quels bugs sont légitimes et peuvent vraiment ralentir le processus d’assurance qualité », a ajouté Chrzanowski. Un communication très très maladroite…

Hey everyone! Appreciate all your feedback on Sonic Colors: Ultimate, and the teams are listening and assessing for an upcoming patch. Thank you all for your patience as we dig into this!

