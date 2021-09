Sonic Colors: une catastrophe sur Nintendo Switch ? (remboursement en pagaille, vidéo comparatif, collection de bugs)

Disponible dans peu de temps, retardé en physique, Sonic Colors: Ultimate, remake du jeu sur Wii, arrive bientot en test chez nous.

Le lancement de Sonic Colors : Ultimate ne semble pas bien se dérouler: un certain nombre de joueurs – en grande partie sur Nintendo Switch – ont rencontré de graves problèmes graphiques et autres. Le jeu ne sortira officiellement que le 7 septembre. Cependant, SEGA fournit un accès anticipé aux propriétaires de la Digital Deluxe, ce qui explique pourquoi les retoursfleurissent déjà – en grande partie sur les médias sociaux.

Comme vous pouvez le constater dans les vidés en fin de news, ces problèmes ne sont pas de simples petits bugs graphiques. Ils ont un impact considérable sur l’expérience et empêchent les joueurs de progresser et de terminer les niveaux. D’autres problèmes aléatoires apparaissent également, sans rapport avec les graphismes. De plus, je vous propose une vidéo de Sonic Colors : Ultimate qui compare les versions Switch et PS4 ainsi que la version Wii originale. Elle semble montrer que les temps de chargement sur Switch sont assez longs par rapport aux autres plateformes, y compris la Wii.

Le jeu tourne à 30 images par seconde sur Wii et Switch alors qu’il est à 60 sur les autres plateformes. En termes de temps de chargement, il semble malheureusement que Sonic Colors soit en queue de peloton. C’est sur PS4 que le chargement est le plus rapide, mais la Wii arrive en deuxième position. Le chargement semble prendre beaucoup plus de temps sur la console actuelle de Nintendo. D’après la comparaison de Sonic Colors, le chargement du premier niveau prend environ deux secondes sur PS4, un peu plus de cinq secondes sur Wii, et près de dix-sept sur Nintendo Switch. Le deuxième niveau prend deux secondes sur PS4, quatre sur Wii, et onze sur Switch.

Avec tout ça, les joueurs demandent des comptes. L’utilisateur de Twitter Vex dévoile qu’il a contacté Nintendo pour un remboursement et le représentant du service client lui a avoué qu’ils étaient conscients des problèmes avec le jeu et ont ensuite remboursé l’achat.

Refunded Sonic Colors Ultimate on switch. If you plan on asking for a refund Nintendo actually is willing to give it since apparently they are aware of the issues now.

Please let this be known.

