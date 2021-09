Sonic Colours: Ultimate (Nintendo Switch) – Le test

Les ennemis d’hier peuvent parfois devenir des amis précieux… et même s’il est toujours un peu bizarre de retrouver le célèbre hérisson bleu sur une console Nintendo, nous ne boudons assurément pas notre plaisir et c’est toujours avec une petite pointe d’excitation que nous reprenons du service à ses côtés, prêts à enchaîner les loopings à toute vitesse. Sonic est de re(re)tour sur Nintendo Switch, l’inviterez-vous dans votre salon (en prenant soin de ranger la vaisselle fragile…) ?

Sonic Colours est né sur Nintendo DS et Nintendo Wii en 2010 (retrouvez notre test ici). Plutôt bien accueilli par la critique de l’époque, c’est aujourd’hui sous les traits d’une délicate remasterisation qu’il vient se frotter (et attention… ça pique !) à l’hybride de Nintendo. C’est partiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Hérisson bleu… faites vos jeux !

L’immersion dans l’univers de Sonic débute par une mignonne cinématique, pleine de couleurs et de sonorités pop. Le plaisir de retrouver les personnages de la saga est bien présent et cette mise en bouche ne peut que séduire les fans de la première heure. Les graphismes sont propres et l’immersion immédiate. L’humour occupe une place certaine au sein de l’aventure, avec un Tails qui ne manquera pas d’amuser le joueur.

Docteur Eggman est toujours le grand méchant, et ce dernier a décidé de prendre appui sur la construction d’un drôle de parc d’attractions pour mener à bien ses drôles d’expériences… Ce dernier n’hésite pas à emprisonner une ribambelle de petits extra-terrestres qui n’ont rien demandé à personne, mais qui viendront très rapidement prêter main forte à Sonic de façon très éclectique.

Chacune de vos escapades dans l’un des 6 univers du jeu, eux même divisés en niveaux avec un boss pour chacun d’entre eux, donnera lieu à un décompte de temps et de score, le tout ponctué par une note. Les amateurs de challenge apprécieront, d’autant plus avec un tel petit personnage qui ne demande qu’à lâcher tout ce qu’il a sous les piquants. Vous aussi vous voulez que ça décoiffe ?!

La prise en main de notre héros n’est pas bien difficile, ses déplacements sont globalement fluides et la sensation de vitesse est bien respectée, aussi bien dans les phases 2D que 3D. Les loopings ne manquent pas et bientôt, vous finirez franchement par avoir le tournis dans cet univers décoiffant (malgré le gel impeccable de Sonic, sexy à chaque instant !). Le bouton B permet de sauter, voire même de « double sauter » (bien que double ne soit pas le terme approprié au vu de la hauteur des bonds effectués !). Le même bouton sera fort utile pour dégommer vos ennemis à coups d’attaques brutales : une fois ciblé, votre ennemi sera violemment percuté si vous appuyez à nouveau sur B au bon moment. Du doigté, et une bonne dextérité, voilà la clef de la réussite… malheureusement, cette dextérité sera quelque peu envenimée par une inertie assez hasardeuse dans les moments de plateformes stricts, les réceptions seront parfois chaotiques ou synonymes d’un agacement certain. Par ailleurs, ce double saut mollasson est assurément indigne de Sonic ! Petit bémol, mais bémol tout de même.

Puisque, bien entendu, la vitesse reste le fer de lance du hérisson, impossible de passer outre, elle est à l’origine même de sa renommée ! Quelques accélérations sont possibles dans de multiples cadres, mais il vous est surtout possible de remplir votre jauge turbo en collectant des Wisps blancs. Des… Wisps ? Petits et mignons extraterrestres, ces créatures vous seront d’une aide précieuse tout au long de l’aventure. En effet, vos compétences viendront à se multiplier au gré de votre avancée dans l’aventure. Soulignons, par exemple, la forme fantôme grâce au Wisp de Jade qui sera fort pratique pour valdinguer dans les airs et attaquer quelques ennemis du coin. Nous vous laissons le loisir de découvrir l’ensemble des Wisps, afin de vous transformer en une valeureuse perceuse, mais aussi en laser et bien d’autres. Tout cela reste bien entendu limité dans le temps, il ne faudrait pas oublier votre identité même de hérisson.

Chacune de vos nouvelles capacités sera énoncée et expliquée par une petite annotation colorée sur l’écran, avec l’explication des touches à utiliser. De quoi rassurer les joueurs les plus frileux dans les multiples manipulations. Néanmoins, dans la pratique, le mélange des pinceaux n’est pas si rare et vous risquez plus d’une fois de vous retrouver à expérimenter des duos de touches. Après quelques ratés sur les premiers niveaux, le temps de se faire la main dirons-nous, et tout devrait rentrer dans l’ordre.

Ces capacités sont l’originalité même du titre et permettent assurément de lui donner une grosse dose d’énergie en permettant à Sonic d’explorer une panoplie importante d’actions et tout genre. Ce dernier passera rapidement d’une entité à une autre, grâce à la multitude de Wisps dispersés dans les niveaux.

L’aventure se déploie sur un plateau, à partir duquel les niveaux seront accessibles sans difficulté. Ainsi, le joueur sera capable (et invité à…) de revenir sur les stages déjà réalisés afin de perfectionner son score, mais aussi récupérer tout ce qui lui aurait échappé. Sans doute beaucoup de choses !

En effet, chaque niveau compte un florilège important de collectables. Au-delà des traditionnels anneaux (et leur bruit célèbre !), le joueur pourra aussi collectionner des jetons qui lui permettront de déverrouiller des personnalisations. Ces derniers sont accessibles dans le menu des options « satellite ». Sonic pourra dès lors courir avec des gants d’une autre couleur, des chaussures tout aussi flashy et bien d’autres petites surprises. Enfin, les développeurs ont rajouté un petit extra « Game Land », dans lequel vous pourrez même jouer à deux… vous ne passerez pas la soirée là-dessus, mais l’extra a le mérite d’exister !

Si la ligne droite est possible et devrait ne vous occupez que quelques heures, le 100% demande beaucoup plus de patience et est assurément synonyme d’un challenge certain que seuls les plus patients et expérimentés parviendront à accomplir. La difficulté, pour celles et ceux qui la recherchent, peut donc bien se trouver à condition d’adhérer au soft.

Sonic qui pique ?

La remasterisation du titre lui confère un esthétisme certain, avec des personnages toujours attachants et des niveaux truffés de couleurs, voir un peu « bling bling ». La caméra fixe pourrait bien rebuter les joueurs habitués à tournicoter partout autour d’eux. La frustration pourrait bien être importante dans certains passages. Soulignons par ailleurs que le tactile ne fonctionne pas dans ce soft.

Le manque notable de précision dans le déplacement de Sonic restera probablement le couac le plus rebutant dans la progression du joueur. Si la vitesse peut être appréciable notamment dans les niveaux qui permettent de l’exprimer pleinement (niveaux « pas rapides », pas n’exprimant pas la négation, mais bel et bien la marche !), elle est souvent freinée par la volonté de récolter tous les collectables. Enfin, le manque de légèreté du hérisson bleu lui confère une lourdeur certaine dans les moments de plateformes, qui ralentissent considérablement le rythme du jeu, comme s’il était soudainement mis sur pause.

Néanmoins, Sonic ne se définit pas comme une aventure qui se veut facile pour qui veut le clôturer dans son intégralité. Les joueurs novices voleront à travers les niveaux, défiant les chronos, mais ne s’attardant probablement pas sur toutes les petites choses à collectionner ici et là… Les plus patients seront, en revanche, friands de ces multiples recoins à parcourir afin d’y dénicher quelques trésors.

La musique, en revanche, reflète toujours avec amusement l’univers de Sonic, avec ces sonorités électroniques qui ont fait leurs renommées.

Sonic Colours est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros environ.

Le saviez-vous ?

Si l’amoureuse de Mario n’est absolument pas secrète, quand est-il d’une potentielle concubine de Sonic ? Dans le premier opus de Sonic The Hedgehog, ce dernier devait avoir une petite amie à l’apparence humaine et répondant au joli prénom de Madonna. Malheureusement, la branche américaine de Sega s’est opposée à cette décision… et la jolie Madonna ne put faire son apparition auprès du hérisson bleu.