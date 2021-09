Des jeux « Rare » bientôt sur le Nintendo Switch Online… et en 50hz ?

Le « Pack additionnel » pour le Nintendo Switch Online devrait arriver au cours du mois prochain et l’on connait la liste des titres qui seront jouables lors de la première vague, avec un petit aperçu de la seconde…

Évidemment, il n’aura échappé à personne que dans la liste de la seconde vague, figure l’excellent Banjo-Kazooie (l’un des titres RARE depuis racheté par Microsoft).

C’est donc en toute logique que l’on pouvait spéculer sur l’apparition d’autres jeux estampillés RARE sur la console virtuelle N64… et ces spéculations ont été plus ou moins confirmés par le Leakeur niveau Expeurt, Zippo. Celui-ci prédit la sortie de Killer Instinct Gold et de Diddy Kong Racing et précise que d’autres titres devraient suivre… On pense alors très fortement à… Donkey Kong 64 ou encore Conker’s Bad Fur Day… sans oublier peut-être l’agent Joanna Dark ?

Ensuite, concernant le format des jeux : 50Hz/60Hz, les langues présentes… etc…

De nombreuses vidéos comparatives du Nintendo Direct version US et Euro ont été faites et semblait indiquer que les images de Zelda Ocarina Of time version Euro étaient plus lentes (et donc en 50Hz) alors que la version US s’avérait plus rapide (et donc en 60 Hz).

Dans l’absolu, on se contentera de redire ce qui avait été évoqué lors de l’émission de dimanche dernier, Nintendo a fait l’effort de mettre les jaquettes « PAL » dans la présentation du Nintendo Direct, il y a donc fort à parier (et à espérer pour Nintendo) que ce soit les « Roms » avec la VF qui seront disponibles… mais du coup, certainement en 50 Hz !

Et vous, quelles sont vos attentes pour le nouveau service de Nintendo ?