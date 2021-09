Yurukill: The Calumniation Games annoncé sur Nintendo Switch

Survivez et prouvez votre innocence dans le parc d’attraction Yurukill Land.

NIS America est fier d’annoncer Yurukill: The Calumniation Games, une œuvre unique mêlant aventure et investigation, qui sortira en version physique dans une édition deluxe sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PlayStation®4 au printemps 2022 .

À propos du jeu :

Homura Kawamoto, l’auteur reconnu pour son œuvre Gambling School, revient avec une histoire aux multiples facettes et pleine de rebondissements avec Yurukill. Accusé d’avoir provoqué un incendie criminel ayant causé la mort de 21 personnes, le protagoniste, Sengoku Shunju, est forcé de prouver son innocence et combattre pour sa liberté. En tant que l’un des six « Prisoners », il doit faire équipe avec l’une des cinq victimes, appelées les « Executioners », au sein d’un étrange parc d’attractions isolé : Yurukill Land.

C’est ensemble que chacune des cinq équipes : « Mass Murderers », « Death Dealing Duo », « Crafty Killers », « Sly Stalkers » et « Peeping Toms », devront faire face et surmonter les prétendues « attractions » du parc afin d’obtenir ce qu’ils désirent. Si les « Prisoners » arrivent à triompher de ces épreuves, ils seront pardonnés de leurs crimes, mais si les « Executioners » l’emportent, ils obtiendront la vengeance pour leurs proches.

Cette histoire profonde offre une expérience de gameplay unique en demandant aux joueurs de collecter des preuves, de récolter des témoignages et de résoudre des énigmes. Le jeu propose également des phases de Shoot ‘em up, développées par un studio vétéran de l’industrie, G.rev, qui offre des combats frénétiques et bourrés d’action.

Caractéristiques principales :

Une histoire entourée de mystères : Une histoire mystérieuse et intrigante écrite par l’auteur Homura Kawamoto, reconnu pour son œuvre à succès, Gambling School. Cette aventure est rythmée par des phases d’investigation où il faudra réunir des preuves et des témoignages, mais aussi résoudre des énigmes.

: Un Shoot ’em up intense et de haute qualité, par le développeur G.Rev. Des performances mondiales : Montrez l’étendue de vos capacités au monde entier grâce au classement en ligne, mais également avec des paramètres de difficulté vous permettant d’intensifier les défis. De plus, le mode « Score Attack » vous permet de rejouer aux différents niveaux afin d’améliorer votre classement, et propose également de choisir son « Executioner » dans le but d’augmenter ses capacités spéciales.

Contenu de la Deluxe Edition :