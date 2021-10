Raw Fury partage ses annonces et mises à jour d’octobre

Townscaper sur mobile, la sortie de Kathy Rain: Director’s Cut, du nouveau contenu pour Per Aspera et d’autres news Raw Fury

STOCKHOLM – 14 octobre 2021 – Nous ne sommes que mi-octobre, mais Raw Fury a encore de nombreuses annonces à partager. Des mises à jour aux sorties, voici le détail de toutes les choses à ne pas manquer !

Townscaper arrive sur mobile (iOS et Android) le 20 octobre ! Sorti sur PC, Mac et Nintendo Switch en août, ce paisible jeu de construction de villes s’est déjà vendu à plus de 600 000 exemplaires. L’arrivée sur mobile nous tenais à coeur car Townscaper est un jeu destiné à être joué lors de vos voyages – en s’inspirant de votre environnement.

Le 21 octobre, Per Aspera bénéficiera d’une nouvelle mise à jour gratuite. Baptisé « Green Mars » DLC, ce nouveau contenu se concentrera sur des changements significatifs du gameplay avec l’ajout de végétation et d’une nouvelle vie animale sur la planète rouge. En plus d’une nouvelle vue afin d’aider à gérer la précieuse ressource qu’est l’eau, il y aura 11 nouveaux biomes à maîtriser, chacun nécessitant des conditions spécifiques pour que la flore et la faune puissent prospérer. Une liste complète des nouvelles fonctionnalités est disponible sur la page Steam de Per Aspera.

Kathy Rain : Director’s Cut sortira le 26 octobre. La version remastérisée du jeu de détective point & click de 2016 a récemment annoncé sa date de lancement officielle et c’est bientôt. Les fans de la version originale de Kathy Rain trouveront dans le Director’s Cut de nouveaux endroits à explorer, un scénario étendu, plus de 700 lignes de nouveaux dialogues, des performances actualisées, et bien plus encore ! Il est possible d’ajouter le jeu à sa liste de souhaits sur Steam pour PC, Mac et Linux mais il sera également disponible sur GOG, Android, iOS au lancement avec une version Nintendo Switch qui arrivera quelques jours plus tard.

Star Renegades va bénéficier d’une localisation japonaise, de quelques ajouts et d’un DLC gratuit. Très bientôt, les fans de Star Renegades pourront profiter d’une mise à jour qui comprendra quelques corrections, la traduction japonaise ainsi que deux nouveaux combats de fin de partie : le Dragoon et le Guarden. En plus de cela, un nouveau DLC est actuellement prévu pour le 24 novembre. Ce DLC permettra aux joueurs de se battre directement sur le territoire de l’Imperium. Mais ce n’est pas tout ! En plus de cette nouvelle fin, un nouveau personnage jouable va rejoindre le combat.

Raw Fury et la société de production dj2 Entertainment (Sonic the Hedgedog, Disco Elysium, My Friend Pedro…), basée à Hollywood, ont annoncé un accord qui donnera à dj2 Entertainment la possibilité d’adapter les jeux de Raw Fury pour le cinéma ou la télévision.

La bibliothèque variée de jeux de Raw Fury, tels que Call of the Sea, nominé au BAFTA, Dandara, nominé à l’IndieCade, The Signifier ou encore Norco, gagnant du Tribeca 2021 Game Award, et bien d’autres encore, feront partie du partenariat Raw Fury X dj2 Entertainment.

Vente Steam d’Halloween ! La plupart du catalogue Raw Fury sera en promotion du 31 octobre au 1er novembre sur Steam.