La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Grand Theft Auto Trilogy, Tunche, Demon Turf, etc)

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – 25.4GB

Tunche – 5.0GB

Lucid Cycle – 3.3GB

The Suicide of Rachel Foster – 3.3GB

Demon Turf – 3.0GB

HOLY COW! Milking Simulator – 2.4GB

Jigsaw Finale – 1.6GB

A Boy and His Blob – 1.3GB

Happy Game – 1.2GB

The Legend of Tianding – 1.2GB

Where Cards Fall – 990MB

Halloween Snowball Bubble – 612MB

Stilstand – 572MB

DISTRAINT Collection – 526MB

King Leo – 435MB

Abarenbo Tengu & Zombie Nation – 254MB

Booble Hentai – 235MB

Ghosts and Apples – 216MB

Zombo Buster Rising – 216MB

GUNKID 99 – 198MB

Princess.Loot.Pixel.Again – 113MB

Panorama Cotton – 42MB

Cotton 100% – 35MB