Microids dévoile les premières images de Goldorak

Paris, le 28 octobre 2021 – Microids est heureux de présenter les premières images de Goldorak à travers deux illustrations inédites ainsi que le teaser du jeu. Le jeu Goldorak sera disponible en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Stéphane Longeard , CEO de Microids, est enthousiaste quant au développement du titre : « nous sommes heureux de pouvoir montrer les premières images du jeu Goldorak. Endroad est un studio talentueux et nous avons une entière confiance en eux pour retranscrire à merveille l’univers créé par Go Nagai en jeu vidéo. Nous révélerons prochainement les premières images de gameplay ».

Goldorak est développé par le studio français Endroad, composé de personnalités confirmées dans l’industrie du jeu vidéo et reconnues pour leurs différents travaux chez Ubisoft ou encore Amplitude Studios. En soutien au studio, Laurent Cluzel , directeur artistique et directeur créatif émérite aidera à la production du titre. De plus, Philippe « Golgoth71 » Dessoly , qui s’illustre dans les jeux vidéo depuis 1989 (Ocean Software) et dessinateur officiel de Goldorak pendant cinq ans, prêtera main forte quant à la direction artistique du projet.

« Cela fait maintenant plusieurs mois que nous travaillons avec ferveur sur le développement de Goldorak. Nous voulons créer un jeu d’une grande qualité pour les fans mais aussi pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de connaître Actarus et ses amis. C’est un univers foisonnant qui mérite une attention particulière. Au sein d’Endroad, nous sommes tous passionnés par cette franchise et nous avons à cœur de proposer aux joueurs du monde entier le jeu dont ils rêvent depuis plusieurs décennies. C’est une véritable chance de pouvoir donner vie au célèbre robot et nous mettons à contribution notre expérience pour proposer une aventure exceptionnelle » déclare Colomban Cicéron , Game Director et co-fondateur de Endroad.

Le teaser ainsi que les deux illustrations reprenant les modèles du jeu ont été révélés lors d’une soirée dédiée à la célèbre franchise au Grand Rex, à Paris.

Tiré de la célèbre licence japonaise, elle-même adaptée du manga de Go Nagai UFO Robo Grendizer, ce jeu d’action proposera aux joueurs nostalgiques de la licence de vivre les célèbres aventures d’Actarus et son robot de combat Goldorak. L’occasion de se replonger dans une histoire passionnante de la pop culture où courage, combats et trahisons font rage. Le chevalier des temps nouveaux compte bien se battre pour l’humanité.

Créée il y a près de 45 ans, la cultissime série animée Goldorak a marqué plusieurs générations par son histoire riche en rebondissements et a bercé des millions de personnes à travers le monde. Nombreux sont ceux qui se souviennent des armes iconiques comme le fulguropoing ou encore son astérohache contre le terrible Grand Stratéguerre et ses Golgoths.

Goldorak sera disponible en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.