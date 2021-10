20 nouveaux jeux annoncés, reportés ou daté sur Nintendo Switch

On commence cette semaine avec Tormented Souls, un jeu très attendu sur Nintendo Switch.

PQube, Dual Effect et Abstract Digital Works ont annoncé que Tormented Souls sera désormais disponible sur Switch au début de l’année 2022. Auparavant, il était prévu pour cette année.

Survival-Horror inspiré des séries originales Resident Evil et Alone in the Dark, Tormented Souls se modernise avec une nouvelle tournure sur l’aventure en perspective fixe. Alors que Caroline Walker enquête sur la disparition de jumelles, elle se retrouve coincée dans un manoir terrifiant. Quelque chose de terrible se produit alors que Caroline Walker enquête à propos de la disparition de deux jumelles à Winterlake. Au beau milieu de la nuit, elle se réveille nue dans une baignoire et branchée à des appareils médicaux en décrépitude. Caroline doit se battre pour survivre tout en explorant les couloirs d’un manoir abandonné. Tormented Souls s’inspire volontairement des classiques du survival horror. De Resident Evil à Silent Hill, en passant par Alone in the Dark. Tormented Souls propose une version moderne de l’aventure à perspective fixe, grâce à des commandes plus confortables et à une caméra dynamique, tout en préservant ce qui a fait la popularité de ces jeux. Caroline fera face à des forces ténébreuses et à des horreurs indescriptibles qui feront tout pour l’empêcher de découvrir la vérité. Utilisez tout ce que vous pourrez trouver pour vous défendre contre les menaces qui rôdent dans les ténèbres. Il ne vous suffira pas de bien viser et de faire preuve de réflexes aiguisés pour survivre. Explorez l’environnement à la recherche de tout ce qui pourrait vous aider à vous en sortir. Combinez judicieusement des objets pour résoudre des énigmes et utilisez toutes les ressources à votre disposition pour percer les secrets du manoir et du reste du domaine. Récupérez des ressources et des outils essentiels, déchiffrez les pistes cachées dans de vieux journaux, et combinez tous ces éléments pour résoudre des énigmes complexes et découvrir les secrets que renferme ce manoir transformé en hôpital. À Winterlake, rien n’est comme il paraît. Votre découverte d’un miroir scintillant dans un recoin enfoui du manoir changera à jamais votre vision de la réalité… Le manoir peut sembler abandonné au premier regard, mais Caroline devra fera face à des forces ténébreuses et à des horreurs indescriptibles qui feront tout pour l’empêcher de découvrir les secrets qu’il renferme. Restez sur vos gardes à tout moment, et utilisez toutes les ressources à votre disposition pour affronter les horreurs qui envahissent Winterlake. Est-ce que Caroline sera capable de découvrir la vérité ? S’enfuira-t-elle saine et sauve ? Nous espérons que ce que vous voyez ici vous plaît. N’hésitez pas à vous joindre à nous dans la rubrique de la communauté pour partager vos retours, et n’oubliez pas de nous rajouter à votre liste de souhaits afin d’être informé immédiatement des dernières nouveautés, annonces et développements.

Chasing Static a été reculé sur consoles et ne sortira pas en Q3 2021. Nous le verrons désormais sur la Nintendo Switch au premier trimestre 2022. Techniquement, Chasing Static n’a pas été retardé, puisqu’il est sorti sur PC cette semaine. Cependant, il faudra attendre un peu plus longtemps pour que Ratalakia Games et Headware Games soient prêts à lancer la version Switch.

Une histoire courte d’horreur psychologique. Parcourez la nature sauvage et intacte de la campagne galloise à la découverte des vestiges oubliés d’un bâtiment mystérieux et levez le voile sur la disparition des villageois de Hearth. En plein cœur de la nuit, une violente tempête fait rage au nord du Pays de Galles. À des kilomètres de toute civilisation, Chris Selwood trouve refuge dans un café isolé au bord de la route. Peu de temps après, Chris fait l’expérience d’un spectacle horrible en découvrant la serveuse du café clouée au plafond par une entité aux yeux féroces et brillants. Il s’évanouit et se réveille dans les restes poussiéreux et abandonnés du café. Parcourez la nature sauvage et intacte de la campagne galloise à la découverte des vestiges oubliés d’un bâtiment mystérieux et tentez de déterminer ce qui est arrivé aux villageois disparus de Hearth. Inspiré par les œuvres de science-fiction horrifiques des années 80 et le cinéma surréaliste contemporain, Chasing Static offre une vision du jeu d’aventure narratif unique grâce à de nouveaux mécanismes de jeu axés sur l’audio et une exploration non linéaire.

Happy Humble’s Burger Farm, un jeu de simulation culinaire d’aventure d’horreur de l’éditeur tinyBuild et du développeur Scythe Dev Team, a une nouvelle fenêtre de sortie sur Nintendo Switch. Il sera désormais lancé sur le système au début de l’année 2022. Happy Humble’s Burger Farm a été annoncé pour Switch en septembre avec une fenêtre de sortie au quatrième trimestre 2021. La plupart des plateformes recevront le jeu le 3 décembre, même si la version Switch ne sera pas prête avant le début de l’année prochaine.

Bravo, tu bosses chez Happy's Humble Burger Farm ! Veille à la bonne marche du restau pendant la nuit, mais attention : la moindre erreur peut être fatale ! Après le boulot, rentre chez toi tout en essayant d'échapper aux Amis de la Basse-Cour et à leur rêve gastronomique enfiévré. Vous ferez griller des galettes de viande, utiliserez des friteuses à gogo et verserez des boissons tous azimuts dans notre p'tit restau pépère qui trône fièrement à la périphérie de la ville. Autant vous dire que les clients sont fans du menu : ils sont complètement accros aux sandwichs Happy's Deluxe, Fantastic Fowl et Poppin' Pork. Les frites et les pépites de saumon font un malheur. J'ai entendu dire qu'on aurait bientôt droit à des Happy-Dogs et à des desserts ! Lorsque chaque client passe une commande, c'est à vous d'établir une stratégie et de l'exécuter dans les règles de l'art. Si vous ne servez pas la bonne commande aux clients, ou si vous mettez un temps fou à préparer les plats, vous écoperez d'un avertissement. Au bout de trois, eh bien… disons juste que Happy la Vache Humble n'est pas très heureuse lorsque les clients ne sont pas pleinement satisfaits. NE VOUS AVISEZ PAS DE METTRE HAPPY EN PÉTARD. CROYEZ-NOUS SUR PAROLE. Bah, mais vous ferez des étincelles, on n'en doute pas une seule seconde ! Tant que vous ne mettez pas Happy en colère, il n'y aura pas de problème ! On vous fait entièrement confiance !

Hermitage: Strange Case Files est disponible depuis peu sur Nintendo Switch pour 19,99 €.

Cette captivante aventure d’horreur paranormale tourne autour d’Hermitage, une librairie sinistre qui attire des clients peu ordinaires – qui semblent tous impliqués dans des affaires mystérieuses à la limite du paranormal. Enquêtez sur des cas mystérieux en endossant le rôle d’un libraire peu motivé, un ancien professeur d’anthropologie qui, pour des raisons inconnues, n’a jamais été vu en dehors de sa librairie. Avec l’aide d’un hacker de génie en fuite, d’un détective autoproclamé et d’un consultant juridique colérique, vous devez faire la lumière sur une série d’incidents horribles, en gardant à l’esprit les horreurs surnaturelles qui se cachent dans les pages de la collection de livres lovecraftiens de l’Hermitage.

Gensou Shoujo Wars sortira en 2022 sur Nintendo Switch.

Le titre, un RPG de stratégie, est inspiré de la série Super Robot Wars et se compose de quatre parties. Gensou Shoujo Wars Kou est initialement sorti sur PC en 2010, suivi de You en 2012, Ei en 2014 et Yume en 2017. C’est la première fois que l’expérience complète sera disponible au format console. Gensou Shoujo Wars combine un gameplay de bullet hell et de RPG stratégique. Il contient plus de 70 personnages alliés jouables ainsi que de nombreux éléments d’entraînement, des paramètres de difficulté, beaucoup de chansons et bien plus encore.

Circa Infinity est annoncé sur Nintendo Switch pour le 5 novembre prochain, sur la boutique en ligne de la console hybride pour 9,99 €.

Atteignez le cœur de chaque niveau en glissant à travers une série de couches circulaires. Chronométrez soigneusement vos sauts pour éviter les créatures qui résident dans les cercles et atteindre la couche suivante. Au fur et à mesure que vous allez plus loin, l’action devient plus rapide et plus difficile ! Pouvez vous tenir? 50 étapes d’action époustouflante vous attendent, avec 5 boss qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Vous pouvez également vous tester en mode speedrun. Des visuels hypnotiques et une bande-son époustouflante rehausseront l’expérience de jeu déjà intense. Considérez Cercle Infini comme un clip en direct, avec une action stimulante et des graphismes psychédéliques !

SHINRAI – Broken Beyond Despair est disponible depuis hier pour 14,99 € sur l’eShop.

Un groupe de dix amis se réunit dans une station de montagne isolée pour la nuit de la Toussaint. Mais la petite fête d’Halloween tourne rapidement au cauchemar lorsque l’un des participants est retrouvé mort. La peur et le doute s’installent alors tandis que les amis réalisent qu’un meurtrier se cache parmi eux. Enquêtez, interrogez et présentez des preuves en résolvant différents mystères tout au long de la nuit. Parviendrez-vous à sauver une vie ? Ou vos déductions vous conduiront-elles à accuser un parfait innocent… ?

QB Planets est annoncé sur Nintendo Switch.

KungFu Kickball sortira le 2 décembre sur Nintendo Switch. KungFu Kickball a été annoncé pour la première fois sur Nintendo Switch en août 2019. À l’époque, il était prévu pour une sortie au premier trimestre 2020. KungFu Kickball coûtera 19,99 $ / 12,99 £ / 15,99 € sur l’eShop de la Switch avec un support complet du cross-play. Il disposera également d’un support linguistique pour l’anglais, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol d’Amérique latine, le portugais brésilien, le russe, le turc, le japonais, le chinois simplifié et traditionnel, et le coréen.

Affrontez vos amis dans un sport original qui mélange kung-fu et football. Sautez dans les airs, donnez des coups de poing et de pied en utilisant les arts mystiques pour vaincre l’autre équipe. Envoyez la balle sur la cloche de cette dernière afin de marquer un point. À la fin du temps imparti, l’équipe avec le plus de points gagne. Affinez vos compétences dans les modes championnat à un joueur contre une IA de plus en plus difficile, puis mesurez-vous à vos amis dans des matchs rapides ou en affrontement.

Ziggurat Interactive ravive le titre CD Atari Jaguar inachevé American Hero pour le sortir sur Nintendo Switch. American Hero était initialement développé dans les années 90 et on pensait qu’il avait été perdu depuis le temps. Cependant, Ziggurat Interactive et le développeur Empty Clip Studios ont maintenant réanimé le projet et il sera prêt à être lancé le mois prochain, le 11 novembre pour 14€99.

American Hero est un jeu FMV inédit, scandaleux et inoubliable, qui vous permet d’incarner la star d’un film d’action hollywoodien des années 1990. Prévoyez une baby-sitter pour les enfants, car ce jeu est une course folle d’espions, de plongeons et de méchants armés qui vous tiendra en haleine. Vous incarnez Jack, un ancien officier de renseignement, beau et blasé, qui a quitté sa vie de patron de club de strip-tease pour une dernière mission : arrêter le vilain virologue Krueger, qui projette de libérer un virus contrôlant l’esprit sur les citoyens de Los Angeles. Vos décisions impulsives aideront ou gêneront Jack alors qu’il tente de trouver et de protéger le seul scientifique qui possède le remède pour contrer l’arme biologique mortelle de Krueger. Restauration et remasterisation d’un jeu perdu dans le temps depuis plus de 25 ans, American Hero a été conçu à l’origine pour le CD Atari Jaguar comme un « film jouable » avec une présentation révolutionnaire, plus fluide que les jeux FMV de l’époque. Le jeu fait appel aux talents d’acteurs professionnels, notamment Timothy Bottoms (The Last Picture Show, Johnny Got His Gun), Daniel Roebuck (The Fugitive, Destination finale) et Musetta Vander (O Brother, Where Art Thou, Wild Wild West). Pour cette restauration, Timothy Bottoms reprend son rôle dans une voix off nouvellement enregistrée des pensées intérieures de Jack entendues tout au long du jeu. Cette restauration a été reconstruite de A à Z avec une nouvelle logique de jeu qui tient les promesses ambitieuses du jeu original. En plus de l’importante archive de séquences, cette édition comprend une nouvelle voix de la star Timothy Bottoms pour compléter le scénario original et offrir pour la première fois l’expérience American Hero.

The Immortal, qui était auparavant disponible sur Nintendo Switch via l’application NES du service Nintendo Switch Online, bénéficie désormais d’une sortie en bonne et due forme sur l’eShop. The Immortal a été développé par Will Harvey et publié par EA en 1990. Il a été conçu à l’origine pour l’Apple IIGS, mais s’est ensuite retrouvé sur d’autres formats comme la NES. QUByte Interactive s’occupe de la nouvelle version eShop. Si vous n’êtes pas abonné à Switch Online ou si vous préférez posséder un exemplaire, vous pouvez profiter de la nouvelle version numérique d’aujourd’hui.

QUByte Interactive et Piko Interactive ont annoncé aujourd’hui le retour du jeu de combat Rage of the Dragons sur Neo Geo. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment. Rage of the Dragons a été initialement réalisé en 2002 par Evoga et Noise Factory. Playmore a publié le titre. En mai 2020, Piko Interactive a annoncé qu’elle avait acquis les droits de la propriété intellectuelle.

Toujours grâce à QUByte Interactive et Piko Interactive, le jeu d’action et d’aventure de 1987 Head over Heels est désormais disponible sur Nintendo Switch pour 3€99. Le jeu peut être acheté en version numérique sur la console. Head over Heels a été créé à l’origine par Ocean Software. Il a initialement débuté sur les ordinateurs de salon 8 bits avant d’atterrir sur d’autres plateformes.

Head over Heels est un jeu de puzzle/plateforme isométrique avec deux personnages jouables qui ont été capturés, séparés et emprisonnés dans le château, Head et Heels. Head peut tirer sur des ennemis pour résoudre des énigmes, tant qu’il a collecté suffisamment de munitions de beignet pour le faire, et sauter plus haut que Heels, c’est beaucoup plus rapide et au début du jeu, il a la possibilité de transporter un seul objet sur un seul écran. Le joueur devra utiliser et combiner tous ses pouvoirs pour les faire sortir tous les deux du château et résoudre toutes les énigmes qui l’attendent.

QUByte Interactive a aussi fait le point sur Project Colonies : MARS 2120, son jeu d’action-aventure à défilement latéral. Il a été confirmé que le projet est en bonne voie pour une sortie à l’été 2022.

QUByte Interactive, GalaxyTrail et Friend & Fairy ont confirmé la sortie de Grapple Force Rena sur Nintendo Switch. Le portage est en cours de développement, bien qu’une fenêtre de sortie n’ait pas encore été communiquée.

L’éditeur QUByte Interactive et le développeur 2ndBoss ont annoncé que Wild Dogs, un platformer 2D aux mécaniques variées, est en préparation sur Switch. Une sortie est prévue pour 2022.

The Humans, un platformer puzzler du début des années 90, fera bientôt son retour sur Switch. QUByte Interactive et Piko Interactive s’associent pour cette nouvelle version. The Humans pour Switch comprendra trois versions du jeu. Il comprendra également un système de sauvegarde, une sélection de filtres et une nouvelle interface.

En août dernier, l’éditeur X Plus et le développeur Sonzai Games ont annoncé que le jeu de plateformes en 3D Super Sami Roll serait disponible sur Nintendo Switch. Le titre est maintenant disponible dans quelques jours seulement. Selon un listing de l’eShop, vous pourrez vous le procurer la semaine prochaine, le 4 novembre pour 12,49€. Super Sami Roll a une histoire, et elle commence avec le méchant Albert VII qui kidnappe Vera, l’amie de Sami. Pour la sauver, les joueurs devront explorer le monde coloré en 3D du jeu et découvrir des secrets en roulant, agrippant et sautant. Différents lieux sont inclus tels que des champs verts, des pyramides de déserts, des volcans suintants, des terres glacées et plus encore. Sonzai Games affirme que Super Sami Roll possède « des environnements, des personnages et des ennemis colorés et accrocheurs », « des dizaines et des dizaines de niveaux uniques », un mélange d’art 2D et 3D avec du pixel art fait à la main et des graphiques 3D modernes, de nombreux secrets et des modes à débloquer, dont un mode multijoueur, la personnalisation des personnages et une bande-son entraînante.

Ce dégénéré d’Albert VII a capturé Vera, l’amie de Sami, et vous êtes le seul à pouvoir l’aider à la sauver ! Mais ça ne sera pas facile, vous devrez rouler, grimper, sauter et vous frayer un chemin à travers l’univers 3D et riche en couleur de Super Sami Roll. Mettez les gaz, et partez pour un voyage qui vous emmènera à travers de somptueuses plaines verdoyantes, d’arides déserts édentés de pyramides, des confins gelés et d’autres lieux mémorables, jouant avec la physique et dissimulant des tas de secrets !

Magic Potion Millionaire sortira lui le 4 novembre pour 11,99 €.