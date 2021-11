9 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Le plein de nouvelles annonces indés.

On commence avec RPGolf Legends qui sortira le 20 janvier 2022 sur Nintendo Switch et sera bien en Français pour 29,99€.

Devenez une légende dans ce RPG action-aventure et sauvez le golf ! Une force maléfique a scellé tous les trous de golf du monde ! Unissez vous à l’esprit d’un club de golf et lancez-vous dans une fantastique action aventure pour sauver le golf ! Voyagez dans un monde ouvert unique où monstres et golf cohabitent, obtenez vos meilleurs scores dans 6 environnements variés et triomphez des monstres ! Lorsque vous faites une pause dans votre aventure, n’oubliez pas d’aider les gens dans leurs quêtes… chaque rencontre compte ! Grâce au système de classe, vous obtiendrez de nouvelles compétences, des objets spéciaux et de nouveaux looks ! Vous pouvez passer votre temps à jouer au golf, à pêcher, à bricoler ou à explorer… Un voyage fantastique est sur le point de commencer !

The Prince of Landis sortira aujourd’hui sur Nintendo Switch via la boutique en ligne de la console hybride pour 7,99 € et en Français !

Nous sommes en 198X, le jeune Evan mène une vie bien triste dans la petite ville enneigée de Landis, dans l’Oregon. Mais un jour, sa vie change à jamais sous l’influence d’un étrange visiteur venu d’ailleurs. Fort des conseils de son nouvel allié, Evan parviendra-t-il à échapper au harcèlement dont il est victime à l’école ? Aura-t-il le courage de se défendre ? The Prince of Landis combine une histoire basée sur le personnage et un dialogue vidéoludique avec l’exploration et la résolution de puzzles d’un jeu d’aventure.

L’éditeur Blowfish Studios et le développeur Drakkar Dev ont annoncé la date de sortie définitive de Blackwind, un jeu d’action-platformer de science-fiction avec combat hack-and-slash. Le jeu sera disponible en version numérique le 20 janvier 2022 pour $19.99 / £12.99 / €15.99 (et le jeu sera bien en français). Les fans pourront également acheter une version physique en Europe à partir du 21 janvier, les copies nord-américaines sortant plus tard.

Blackwind est un jeu d’action en vue du dessus dans un univers de science-fiction, qui vous met dans la peau d’un adolescent aux commandes d’un prototype d’armure de combat en pleine invasion extra-terrestre. Affrontez vos ennemis, brisez leurs rangs et contre-attaquez dans une ultime tentative pour arrêter une invasion planétaire. Lorsque le vaisseau Pandora est détruit, James Hawkins se retrouve coincé à l’intérieur d’un prototype d’armure Battle Frame et fonce en direction de Medusa-42. Tandis que des hordes de Raknos ravagent la planète et transforment les colonies minières humaines en ruines, James doit se dépêcher de trouver le moyen de contrôler son Battle Frame s’il veut survivre à cet environnement dangereux et retrouver son père disparu. Mais James n’est pas seul dans cette quête… un allié inattendu se cache dans son Battle Frame…

Super Mombo Quest est un jeu de plateforme de précision bourré d’action ! Un Metroidvania avec des mécanismes d’arcade classiques, avec des combats fous, des combos stimulants et de nombreux objets à collectionner – le tout dans un immense monde interconnecté ! Le jeu est disponible depuis hier sur l’eShop.

Skeletal Avenger est aussi disponible depuis hier pour 16,99 € (et le jeu sera lui aussi bien en français).

Guidez un squelette jeteur de crânes dans sa quête de vengeance ! Avec Skeletal Avenger, enchaînez les combats et les parties en choisissant différents bonus. Apprenez à maîtriser différents instruments de mort et à désosser des ennemis étranges.

Gunkid 99 est annoncé pour le 10 novembre à 6,99 €, toujours sur l’eShop uniquement.

Gunkid 99 est un jeu de plateforme shoot’em up SCORE CHASER rapide et frénétique inspiré des jeux de style arcade. Le but du jeu est d’obtenir un score aussi élevé que possible en collectant des chutes d’armes tout au long d’une course (et en changeant ainsi votre arme au cours du processus). Déverrouillez et jouez à travers de nombreuses étapes fabriquées à la main dans deux modes, en évitant les dangers de niveau et en combattant une variété unique d’ennemis de jardin. Il existe plusieurs étapes fabriquées à la main dans 5 chapitres différents qui se déverrouillent au fur et à mesure de votre progression. Chaque étape a une disposition différente avec son propre ensemble et ses propres combinaisons d’ennemis, alors créez vos propres styles de jeu uniques et développez des combos fous pour chaque étape avec les nombreuses armes et capacités à votre disposition. Dévastez des hordes infinies d’ennemis et rivalisez pour le meilleur score.

Hamster a annoncé la nouvelle sortie de jeu classique dans son label Arcade Archives en pleine expansion sur l’eShop Switch. Le nouveau jeu de cette semaine est Black Heart, qui arrive en version numérique sur Switch.

Black Heart est un jeu de tir à défilement latéral de style surréaliste, développé et publié à l’origine par UPL pour les salles d’arcade au Japon et en Occident en 1991. Dans ce jeu, les joueurs contrôlent un dragon cracheur de feu pour voler à travers les niveaux et vaincre une série de boss en utilisant des bonus à collecter. Les niveaux sont remplis d’ennemis de petite taille, de projectiles dangereux et de pièges dangereux.

Black Heart permet de jouer à la fois en mode solo et en mode coopératif simultané à deux joueurs. Hamster a publié un nouveau jeu rétro sur l’eShop de la Switch presque chaque semaine depuis plusieurs années maintenant grâce à sa collection Arcade Archives. Le label couvre maintenant des centaines de jeux classiques des années 1980 et 1990, dont beaucoup n’ont jamais été portés depuis leurs cabinets d’arcade d’origine. Arcade Archives Black Heart devrait être lancé en version numérique demain, le 6 novembre, et coûtera 7,99 $ / 6,99 € / 6,29 £ sur l’eShop de la Nintendo Switch.

En 2020, WaterMelon a sorti son jeu de beat’em up Paprium sur la SEGA Megadrive. Il était similaire à Pier Solar and the Great Architects, qui a débuté sur la console classique, mais s’est ensuite retrouvé sur Wii U. Comme pour Paprium, le titre fait désormais le saut sur de nouvelles consoles, dont la Nintendo Switch. L’équipe cherchait à collecter 299 999 dollars, mais a déjà démoli cet objectif, la campagne ayant généré environ 450 000 dollars à un mois et demi de la fin.

Qu’est-ce que Paprium ? En plus d’avoir un gameplay beat’em up, WaterMelon annonce qu’il s’agit d’un titre « brutal » « avec une approche unique du genre, comme des chemins multiples et des éléments de RPG ». Il rend hommage à certains jeux célèbres comme Streets of Rage, Final Fight et Double Dragon.

Lorsque le jeu arrivera sur Nintendo Switch, les graphismes originaux en pixels seront conservés afin qu’il soit beau sur les écrans plats modernes. WaterMelon utilise une technique impliquant des algorithmes avancés d’intelligence en temps réel pour « retranscrire la sensation du tube cathodique sur un énorme écran plat sans vous faire prendre un coup de soleil ou une DMLA prématurée ». Les effets de scintillement seront atténués pour être un peu plus compatibles.

Gynoug, un jeu de tir rétro qui a fait ses débuts sur la SEGA Genesis, est annoncé sur Nintendo Switch par Ratalaika Games pour le 12 novembre (5€99).

Gynoug, connu en Amérique du Nord sous le nom de Wings of Wor, est apparu pour la première fois en 1991. Il est livré avec six niveaux, un système de power up qui augmente votre puissance de feu et votre force au fur et à mesure que vous progressez et réussissez, un shader CRT hautement configurable, un mode spécial qui permet des fonctionnalités d’accessibilité, un mode de rembobinage et une fonctionnalité d’état de sauvegarde/chargement, et plus encore. Le jeu comporte des boss ennemis, des mini-boss, des goules et d’autres sortes de créatures. En plus d’un boss de niveau moyen, Gynoug propose également un affrontement de niveau final. Attendez-vous également à une musique dynamique, à des « niveaux de jeu en constante évolution » et à de longs niveaux de poursuites mythiques, souterraines et caverneuses.

À une époque située entre le Moyen-Âge et le début des temps modernes, les démons ont gagné en puissance en puisant dans les ambitions maléfiques des hommes. Menés par un être appelé le Destructeur, ils planifient leur attaque. L’ange Wor entend assurer la survie de la tribu et rejoint Iccus pour empêcher le déferlement de ces esprits maléfiques. Prenez le contrôle de Wor et tirez sur toutes les horribles créatures que vous rencontrerez. Éliminez le boss au terme de chaque niveau pour progresser.