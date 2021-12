Un nouveau Taiko no Tatsujin bientot annoncé ?

Après Drum ‘n’ Fun qui s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires sur Nintendo Switch, et Rhythmic Adventure Pack disponible depuis un an (la compilation de deux RPG disponible au Japon uniquement mais qu’en anglais sur Switch), Bandai Namco semble prêt a annoncé un nouvel opus. L’éditeur a déposé le mois dernier les noms Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival et Taiko no Tatsujin: The Drum Master. Et le site TrueAchievements semble plus informé que nous, puisqu’il vient de leak la liste des Succès Xbox, enfin on suppose puisque le jeu est nommé « T Tablet_for XC ». Mais les succès en question sont nombreux à faire référence à Taiko no Tatsujin. Pour l’information, si tout ce confirme, ça sera le premier jeu de la série à sortir sur une console Xbox.