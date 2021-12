Rising Hell aura droit à une édition physique sur Nintendo Switch

Strictly Limited Games, en partenariat avec Chorus Worldwide Games et Toge Productions, est fier d’annoncer que le joyau indé de Tahoe Games, Rising Hell, bénéficiera d’une sortie physique exclusive et limitée. Ce jeu d’action en 2D au look pixellisé offre des tonnes d’action pleine d’adrénaline, soulignée par des riffs heavy-métal déchirants, alors que vous vous frayez un chemin à travers les gardiens macabres de l’enfer. Rising Hell sera disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4, sous la forme d’une édition limitée en boîte et d’une édition spéciale limitée, avec un lancement des précommandes le dimanche 12 décembre à 12 heures CET (minuit), uniquement sur Strictly Limited Games.

The Limited Edition est limitée à 2 200 exemplaires pour Nintendo Switch et 1 200 pour PlayStation 4, au prix de 29,99€, incluant un manuel de jeu en couleur.

La Special Limited Edition est limitée à 1 800 exemplaires pour Nintendo Switch et 800 pour PlayStation 4, au prix de 49,99€, incluant de nombreux objets de collection supplémentaires :

Boîte de l’édition spéciale limitée

Manuel de jeu coloré

Roman graphique original

Bande-son métal originale sur CD

Livret d’art

Affiche infernale (DIN A3)

4 cartes de personnages

Autocollant du logo de Rising Hell

Rising Hell est un jeu de plateformes à déroulement vertical de type rogue-lite bourré d’action effrénée et rythmée par des riffs de heavy métal gothique ! Affrontez des hordes de démons assoiffés de sang qui tentent de vous empêcher de vous échapper des Enfers !

À PROPOS DU JEU

Frayez-vous un chemin à travers des hordes de démons assoiffés de sang et échappez-vous des Enfers tout en débloquant de nouveaux personnages et talents. Semez le chaos au sein de paysages infernaux générés aléatoirement et changeant en permanence ! Préparez-vous à vivre une aventure épique toute en pixels et rythmée par des riffs de heavy metal, dans laquelle vous allez devoir combattre les monstres qui ont juré de vous empêcher de quitter les profondeurs des Enfers ! Explorez les recoins truffés d’insectes de l’Antre de Belzébuth et survivez aux fosses infernales regorgeant de créatures, boss et autres pièges animés. Savoir enchaîner les combos d’attaques, de sauts et l’utilisation de vos talents sera la clé qui vous permettra de mener à bien votre ascension dans ce jeu de plateformes à progression verticale bourré d’adrénaline.

Caractéristiques de Rising Hell :