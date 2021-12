Une grosse mise à jour pour Cat Quest II

Presque sans faire un bruit, Cat Quest II a reçu une mise à jour début décembre qui ajoute du contenu.

Après la mise à jour The Mew World, nous sommes ravis de vous présenter la plus récente mise à jour de Cat Quest II – la mise à jour Infinity. ! Explorez le nouveau donjon Infinity situé sur une petite île à l’ouest de la côte sud… mais attention, des ennemis très coriaces vous attendent. Combattez-les et battez le boss à la fin du donjon pour mettre la main sur le nouveau set d’équipement Dark Old Master. !

Êtes-vous assez courageux pour entrer dans le donjon ? Obtenez la mise à jour Infinity de Cat Quest II maintenant !

We're very happy to announce that the Infinity Update for #CatQuest2 is now out on all platforms! We added a dungeon and a brand new Dark Master set!

We tried hard to get this update out before Xmas, so happy catventures!#screenshotsaturday #Steam #Switch #PS4 #Xbox @AppleArcade pic.twitter.com/qytKxDMKPu

— The Gentlebros 🐱 #CatQuest2 (@TheGentlebros) December 11, 2021