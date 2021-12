Private Division et Roll7 annoncent OlliOlli World Sortie le 8 février 2022

Précommandez OlliOlli World aujourd’hui pour profiter d’objets bonus de personnalisation

New York, NY – 16 décembre 2021 – Private Division et Roll7 annoncent aujourd’hui qu’OlliOlli World est disponible en précommande et sortira le 8 février 2022 en version dématérialisée sur PlayStation®5 et PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One, PC (sur Steam) et Nintendo Switch™. Les joueurs ayant précommandé le jeu recevront des objets bonus de personnalisation, comprenant une tête du seigneur des lapins, un T-shirt de héros, un plateau de skate de héros, des tatouages de héros et un poignet de héros.

Tout juste annoncée, OlliOlli World Rad Edition est disponible dès maintenant en précommande en version dématérialisée et comprend :

Le jeu de base OlliOlli World ;

; La première extension d’histoire « Skateurs du néant » qui contient un biome inédit ainsi que de nouveaux niveaux, personnages, éléments de gameplay et objets de personnalisation. Sortie prévue pour l’été 2022 ;

La deuxième extension d’histoire qui contient un autre biome inédit ainsi que de nouveaux niveaux, personnages, éléments de gameplay et objets de personnalisation. Sortie prévue pour l’automne 2022 ;

L’objet de personnalisation dématérialisé « Plateau de skate Rencontre du 3e type ».

Retrouvez la nouvelle bande-annonce de gameplay d’OlliOlli World :

Ce jeu d’action, de plates-formes et de skateboard, développé par le studio Roll7 qui a remporté un BAFTA et plusieurs autres récompenses, fait prendre une nouvelle direction audacieuse à OlliOlli, franchise acclamée par la critique. Le gameplay classique d’OlliOlli World, basé sur l’état de flux, permet d’atteindre l’équilibre parfait entre concentration et relaxation, avec des commandes millimétrées pour profiter d’une expérience optimale. Les joueurs enchaînent les flips et roulent dans Radlandia, un monde éclatant et dynamique plein de personnages hauts en couleur, à la recherche des mystérieuses divinités du skate qui les guideront dans la quête du Gnarvana. Radlandia et ses habitants sont adorablement étranges et esthétiquement superbes.

OlliOlli World offre des options de personnalisation nombreuses et variées, permettant aux joueurs de se glisser dans la peau de leur avatar préféré en ajustant sa morphologie, sa couleur de peau ou ses cheveux. Les joueurs peuvent aussi mettre en avant leur style unique grâce à une large sélection de poses, de tricks et de vêtements.

OlliOlli World comprend deux modes multijoueurs asynchrones : la ligue du Gnarvana et le portail du Gnarvana. La ligue du Gnarvana est faite pour ceux qui aiment relever des défis et veulent prouver leur maîtrise du skate. Les ligues mettent en compétition des joueurs de même niveau pour voir qui obtiendra le meilleur score. En montant en rang, les participants mettront la main (et les pieds) sur de nouveaux objets de personnalisation de personnage, comprenant des planches de skate, des roues et bien plus encore. Dans le portail du Gnarvana, les joueurs peuvent créer des niveaux originaux en fonction de paramètres tels que le style, la difficulté et la longueur. Chaque création dispose d’un code virtuel unique à 8 chiffres à partager avec le monde entier, permettant ainsi aux joueurs de s’affronter, quelle que soit leur plate-forme de jeu.

« Dans OlliOlli World, il y a un tas d’endroits complètement loufoques à explorer et de personnages extraordinaires à rencontrer, » a déclaré John Ribbins, directeur artistique de Roll7. « OlliOlli World est une lettre d’amour aux aspects insolites et spectaculaires de la culture skate. Il fait honneur aux aspects excentriques et merveilleux de ce phénomène urbain et vous encourage à vous exprimer librement. »

« Roll7 a une maîtrise inégalée du gameplay basé sur l’état de flux, » a déclaré Mika Kurosawa, producteur en chef d’OlliOlli World chez Private Division. « Avec ses commandes parfaitement optimisées et l’expérience de jeu millimétrée d’OlliOlli World, le studio place la barre encore plus haut avec cette luxuriante utopie de skate. »

OlliOlli World sortira en version dématérialisée le 8 février 2022, sur PlayStation®5 et PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One, PC (sur Steam) et Nintendo Switch™. OlliOlli World a été classé PEGI 3. OlliOlli World est le troisième opus de la série populaire OlliOlli, développée par Roll7, un studio londonien qui a remporté un BAFTA et plusieurs autres récompenses. Ce studio est célèbre pour avoir redéfini plusieurs genres et créé des jeux remarquables, comme OlliOlli et OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League, et NOT A HERO.