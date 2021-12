Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du désordre DLC « Les arènes de Kilukz » (Nintendo Switch) – Le test

Après une sortie mouvementée due à de nombreux bugs, Le Donjon de Naheulbeuk revient sur Nintendo Switch avec son DLC “Les arènes de Kilukz”. Suite à des mises à jour, les bugs sont désormais de l’histoire ancienne. Nous allons donc pouvoir pleinement nous plonger à nouveau dans l’univers de Naheulbeuk. La version Switch contient par défaut le premier DLC “Les ruines de Limis”. Ce deuxième contenu additionnel est donc le premier pour nous, possesseurs de la console hybride de Nintendo. Alors, est-ce que ça vaut le coup de retourner dans le donjon ?

Le Donjon de queuwa ?

Si vous êtes passés à côté de la sortie du Donjon de Naheulbeuk: l’Amulette du désordre, vous pouvez retrouvez notre test du jeu ici. Pour résumer, le jeu est un RPG tactique au tour par tour rempli d’humour qui s’inspire de la saga audio populaire parodiant les jeux de rôle : Le Donjon de Naheulbeuk. Si le jeu est très bon et conserve l’esprit de l’œuvre originale, il a été entaché par de nombreux bugs causant des crashs incessants. Heureusement, ces bugs ont été enfin corrigés, rendant enfin grâce à cette œuvre vidéoludique du genre. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch en Chicken Édition, contenant le premier DLC “Les ruines de Limis”. Le DLC dont nous parlons dans ce test est donc le deuxième, “Les arènes de Limis”. Un dernier contenu additionnel “Retour vers le Futon” sera quant à lui disponible en 2022.

Les arènes de Guy Lux … euh Kilukz !

Pour les plus jeunes qui nous liront, le nom du DLC ne leur dira rien. En revanche, pour les autres, la référence au célèbre producteur et animateur de télévision français, Guy Lux est claire. Les arènes de Guy Lux, ou plutôt Kilukz, sont bien évidemment une référence à l’émission “Intervilles” dans laquelle des villes s’affrontaient dans des arènes avec les célèbres vachettes. Dans le Donjon de Naheulbeuk, c’est un peu pareil. Le DLC propose un nouveau mode de jeu dans lequel nous dirigeons notre troupe d’aventuriers à travers une succession de combats. Dans ce mode, on ne se soucie pas vraiment du scénario pour justifier tout cela. Nos héros se sont fait apparemment capturés et le seul moyen de s’échapper est de remporter tous les combats imposés par Kilukz. Kilukz ? Vous ne vous souvenez pas? C’est le sadique présentateur de la roue de l’Infortune que vous rencontrez dans l’histoire principale. Il fait l’animateur du combat et arrangue la foule venue assister au massacre. Et ce n’est pas pour nous déplaire!

L’humour toujours aussi présent

Les dialogues entre les personnages ainsi que les remarques de Kilukz sont toujours aussi plaisants à lire et à écouter. Que ce soit durant les combats ou non, vous aurez souvent le sourire, manette en main.

Bastooooooon !

Les arènes de Kilukz vont droit au but : baston, baston, et baston ! Dans ce DLC, vous enchaînerez 15 combats différents. Contrairement à l’histoire principale, ici, vous pourrez composer votre équipe comme bon vous semble. Et si après un combat vous n’êtes pas convaincu par la composition de votre groupe, vous pourrez la modifier à nouveau. C’est assez intéressant, surtout si vous avez fini l’histoire principale et que vous regrettez de n’avoir pu jouer avec tous les personnages. Dans l’histoire principale, votre groupe est fixe avec juste l’ajout d’un nouveau personnage à choisir parmi la prêtresse, la paladine et le ménestrel. Mais si vous avez envie d’avoir les 3 dans votre groupe, cela n’est pas possible. Or, dans ce DLC, vous pourrez le faire ! Même si, nous ne nous engageons pas sur l’efficacité d’une telle composition …

Une fois un combat terminé, tous les personnages, même ceux qui sont restés au vestiaire, gagnent de l’expérience et de l’or. L’expérience acquise permet presque tout le temps de gagner un niveau. Cela veut donc dire qu’avant de repartir au combat, vous devrez améliorer les compétences de vos héros comme bon vous semble afin de devenir plus puissants. Mais ce n’est pas tout. Il faudra aussi utiliser votre or à bon escient dans les différents commerces disponibles dans le but d’améliorer votre équipement. Vous vous retrouvez donc rapidement dans une petite routine entre combats et améliorations.

Pas de nouveauté à l’horizon

Si ce contenu additionnel est très plaisant à jouer, il n’apporte finalement pas ou peu de nouveautés. Il fera plaisir aux fans de RPG tactique au tour par tour qui ne veulent pas s’encombrer d’une histoire, mais qui préfèrent enchaîner les combats. Malheureusement, ce DLC n’est qu’un « simple » nouveau mode de jeu. Il n’apporte pas de véritable nouveauté, que cela soit en termes de gameplay, de personnage ou d’objet. De plus, la plupart du temps, les achats d’équipements sont assez limités. Vous voulez acheter un casque à votre héros ? Bah vous n’aurez le choix que parmi les deux disponibles, presque tout le temps. C’est un peu dommage, car cela réduit les options possibles. Concernant les combats, c’est pareil. Les environnements et les ennemis ne sont pas nouveaux. Si cela fait plaisir de se replonger en terrain connu, nous aurions aimé un peu plus de surprises et d’inattendus.

Un bon rapport durée de vie / prix

Pour venir à bout des 15 combats des arènes de Kilukz, comptez au moins une dizaine d’heures. La durée de vie variera en fonction des joueurs et de la difficulté choisie, bien évidemment. Ce contenu additionnel est proposé au prix de 8€ sur l’eShop. Ce qui en fait un prix raisonnable, compte tenu de la durée de vie. Mais, en soi, ce mode de jeu n’aurait-il pas dû être inclus dans le jeu de base ? C’est une question qui peut mériter de se poser.

Donjon de Naheulbug ? Encore ?

Nous avons évoqué précédemment le fait que le jeu de base comportait à sa sortie de nombreux bugs. Heureusement, ceux-ci ont depuis été corrigés. Eh bien, il semblerait que l’on retombe dans un cycle similaire avec ce DLC. La première moitié du DLC s’est passé sans encombre pour nous. Mais la deuxième moitié nous a révélé deux soucis non négligeables que l’on espère voir rapidement corrigés. Le premier souci qui saute aux yeux est encore l’apparition de plusieurs crashs du jeu en pleine partie. Ces crashs ne sont pas systématiques, mais arrivent de temps à autre. Énervant non ? Et le deuxième souci concerne certains combats. Dans environ 2 ou 3 combats, nous avons remarqué que certains ennemis ne faisaient rien sur toute la durée du combat. Ces pauvres ennemis immobiles sont donc destinés à être de la chair à pâté pour nos aventuriers. Cela rend donc le combat impacté beaucoup moins intéressant. Bref, le résultat n’est pas aussi catastrophique que ne l’était le jeu de base à sa sortie, mais il faudra que l’équipe d’Artefacts Studio soit beaucoup plus vigilante à l’avenir sur la qualité de leurs productions.