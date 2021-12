Dragon Quest X Offline proposera un épisode original et un nouveau personnage

Square-Enix a annoncé que Dragon Quest X Offline, la version hors ligne de Dragon Quest X Online, comportera un épisode original et un tout nouveau personnage: une fille ogre nommé Garmy, non vu dans le MMORPG. L’histoire de l’épisode original tourne autour d’elle. Les joueurs pourront combattre aux côtés d’Himea et de Garmy en tant que personnages invités lors des combats. pour infos, les personnages principaux de Dragon Quest X sont Erge et Himea. En plus de scènes non montrées dans Dragon Quest X Online, la nouvelle histoire nous en dira plus sur leur passé. Les joueurs peuvent se réjouir d’en apprendre davantage sur ces deux personnages.

Dragon Quest X Offline sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steam au Japon le 26 février 2022. La version en ligne est sortie au Japon pour la Nintendo Switch, la PS4, la 3DS, Windows, la Wii U et la Wii.

source nintendoenthusiast.com