15 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec un homme bien connu.

Zen Studios a annoncé aujourd’hui qu’en partenariat avec Lucasfilm Studios, il travaille sur une édition remasterisée du classique Indiana Jones : The Pinball Adventure pour Pinball FX3. La Nintendo Switch recevra le DLC en 2022. Zen Studios affirme que le DLC « recrée fidèlement l’une des meilleures machines Williams pour l’ère moderne avec des détails précis. » Il est livré avec la musique originale, les sons, les règles et l’apparence de la machine portée dans l’espace numérique pour la première fois. Le DLC offre également « une simulation Pro Physics plus vraie que nature, soigneusement développée par les experts en flipper de Zen, utilisant des séquences au super ralenti pour capturer les mouvements des palmes, du caoutchouc et de la balle afin de mieux comprendre et recréer la mécanique du flipper ». Toutes les fonctionnalités habituelles sont présentes, y compris les modes solo, multijoueur local, défi et tournoi. En outre, une version « améliorée » propose des effets 3D, notamment des illustrations sur les murs latéraux, des effets de remorquage de la balle, des effets de particules et un Indiana Jones brandissant un fouet.

Agent Intercept est un jeu d’arcade action déjanté où vous pilotez un véhicule espion ultra-perfectionné au milieu de décors exotiques, exécutez des cascades improbables et dégommez des choses pour sauver le monde — avec style ! Agent Intercept sortira en 2022 sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo pour $19.99.

Prenez le contrôle du Sceptre – un véhicule de transformation aussi racé que survitaminé – pour piloter, déraper et défier la mort sur terre, dans les airs et en mer. Incarnez un super-espion, en sauvant le monde à maintes reprises contre des menaces inspirées des meilleures œuvres d’action et d’espionnage… en encore mieux. Forte d’une armada de véhicules et de technologies expérimentales, la malfaisante organisation criminelle CLAW est de retour avec un mystérieux chef à sa tête. Mais l’Agence possède une arme secrète : vous ! En votre qualité de pilote du nouveau Sceptre, vous infiltrerez des repaires occultes, affronterez des boss titanesques et déferez les fils d’un complot maléfique avant qu’il mette en danger la planète entière. Utilisez des gadgets, des transformations et l’aide de vos héroïques alliés de l’Agence pour sauver le monde… avec style.

Misc. A Tiny Tale est annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch.

Overlord: Escape from Nazarick sortira aussi l’année prochaine sur l’eShop.

Pourtant annoncé pour le 13 janvier prochain il y a peu, Super UFO Fighter sortira plus tard en 2022.

L’éditeur Forever Entertainment et le développeur MegaPixel Studio sortiront Hollow 2 sur Switch ce mois-ci. Le jeu d’horreur est prévu pour le 30 décembre pour 19,99 €.

HORREUR

… réveillez-vous à nouveau sur les ponts de Shakhter-One. Une fois que l’histoire de la tragédie mentale et de la vie de famille de Mark est devenue plus claire à chaque minute passée sur Shakhter-One … la profondeur de ses émotions et de sa douleur est encore sur le point d’exploser de la pire façon possible. La malédiction de la station d’exploitation minière Hollow est une boucle de douleur sans fin qui ne peut être arrêtée que par une seule chose… par la vérité. Cependant, tous les secrets sont gardés jalousement par ces couloirs sombres mêlés aux souvenirs de Mark.

SURVIVRE

… à ce cauchemar ! Dans Hollow 2, explorer et survivre ne seront pas suffisants pour apprendre votre passé et dévoiler tous les secrets. Grâce à une mécanique repensée, rapide et conviviale, vous serez obligé de purger la station abandonnée afin d’atteindre votre objectif. Utilisez toutes les armes et tous les outils que vous trouverez pour vous assurer que pas un seul malfaiteur ne peut s’interposer entre vous et la vérité. Courez, combattez, cachez-vous, explorez … faites de votre mieux pour détruire Shakhter-One une fois pour toutes!

Si c’est possible …

Il sortira le même jour que Pawn of the Dead (9,99€).

En tant que roi Léonard du Royaume des Blancs, vous devez défendre votre terre contre une armée de zombies en route pour vous attaquer. Avec l’aide de votre reine Elona, la guerrière la plus courageuse du royaume, vous devez vaincre cette menace. Au cours de votre quête, vous vous trouverez confronté à une sinistre pensée que vous aviez oublié depuis bien longtemps… Explorez le scénario avec ses cinématiques et terminez le mode campagne qui contient 64 niveaux, ou choisissez un côté et jouez contre un ami ! Pawn of the Dead est un jeu basé sur les échecs en 3D, dans le style de Battle Chess. Ce jeu se démarque par une règle unique : lorsque les zombies (pièces noires) capturent vos soldats (pièces blanches), celles-ci se transforment en pièces noires ! Mais ne vous inquiétez pas, les soldats les plus compétents sont de votre côté ! Essayez le générateur de niveau aléatoire qui vous propose de surmonter des défis progressifs. Dans ce mode, il est possible de jouer avec les pièces noires.

Wildermyth est annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch.

The Company Mansortira en boutique comme sur l’eShop début 2022 $19.99. La sortie physique n’est pour le moment prévue qu’à Hong Kong, Taiwan, Singapour et d’autres marchés d’Asie du Sud-Est.

Gardener’s Path sort aujourd’hui pour 4,99€.

Gardener’s Path est un jeu de puzzle au tour par tour, qui consiste à combattre des insectes géants et à protéger des jardins souterrains. Résolvez des énigmes de plus en plus complexes dispersées dans 60 jardins artisanaux, chacun ayant son propre lot d’amis et d’ennemis. Prenez l’avantage dans un combat en brandissant de puissants artefacts, vous permettant de voyager dans le temps et d’effectuer des attaques élémentaires. Remplissez votre devoir de jardinier, et faites face aux insectes géants, pour protéger ceux qui vous sont chers.

Lumote: The Mastermote Chronicles sortira en début d’année sur Nintendo Switch via l’eShop mais aussi en version physique pour $19.99 / €29.99 / £24.99.

Rebondissez à travers le Grand abysse, un monde submergé rempli de Motes, ces créatures bioluminescentes qui habitent le Biovers, vivant au rythme de paysages sonores électros. Lumote est un Mote pas comme les autres, elle est curieuse et a les « yeux » bien fixés sur le pouvoir. Lorsque l’altération transforme le Grand abysse en rouge, Lumote se lance dans une quête exaltante pour rétablir la couleur bleue du monde. Pour ce faire, Lumote doit apprendre à maîtriser les puzzles du Grand abysse et à prendre le contrôle de ses habitants pour vaincre le plus grand de tous les Motes… le Mastermote ! Circulez dans le monde qui vous entoure en vous écrasant et en rebondissant. Lumote est extrêmement curieuse et adorable ! Vous vous lancerez dans le jeu pour résoudre des puzzles, mais c’est bien Lumote et le lien affectif qu’elle arrive à créer à travers ses expressions non verbales qui rendront le jeu addictif ! Lumote vit dans un immense environnement unique rempli de divers puzzles répartis en tours. Chaque tour marque votre maîtrise d’un Mote spécifique et débloque un nouvel ensemble de puzzles à explorer, à chaque ensemble de puzzles vous vous enfoncez un peu plus dans les profondeurs du Grand abysse. Après avoir résolu tous les puzzles du premier monde, les joueurs seront mis à l’épreuve dans un master class, et devront prendre le contrôle du Mastermote dans un autre monde ! Dans ce monde rempli d’aventures et de puzzles en 3D, les niveaux sont conçus de façon à faciliter la progression dans le jeu, tout en augmentant la complexité à mesure des Motes que vous rencontrez. L’ensemble du monde et des puzzles reste visible tout au long de la progression. Une superbe bande son vous accompagne tout au long de votre voyage électro, le Grand abysse vous communique les moments clés et les émotions de Lumote à travers la musique. Avec le rEngine original, les puzzles de Lumote sont tous interconnectés, ce qui vous permet de passer facilement d’un puzzle à l’autre au fil de votre progression sans temps de chargement. Lors de votre voyage épique et unique à travers le Grand abysse, vous pourrez regarder vers le bas pour voir les puzzles restants, et vers le haut pour voir votre progression à travers le paysage sonore !

Crumble est un jeu de plateforme physique avec un gameplay addictif et fun. Le monde est en plein effondrement, essayez de finir les niveaux sans tomber. Utilisez vos sauts et les contrôles pour rester au sommet, utilisez votre langue pour vous sauver. Il arrive le 3 janvier pour 14,99 €.

Knights in the Nightmare Remaster a été retardé et ne sera pas lancé cette année comme prévu initialement. Le titre avait été initialement confirmé pour un lancement en 2021 en juin dernier. Knights in the Nightmare Remaster sortira sur Switch au printemps 2022 au Japon. Sur les médias sociaux, Sting a présenté ses excuses aux fans qui attendaient le jeu avec impatience. La société a également indiqué que la sortie n’est pas un simple portage. De plus amples informations sont également promises pour 2022. Knights in the Nightmare est sorti sur DS en 2008. Sting n’a pas encore donné de détails sur les nouveautés de cette version.

Chinatown Detective Agency sortira au printemps prochain sur Nintendo Switch via l’eShop.

Et on termine avec l’annonce de A Little to the Left sur Nintendo Switch pour aout 2022.