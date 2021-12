Justin Danger (Nintendo Switch) – Le test

Il y a les jeux que nous attendons, patiemment, avec une ferveur de fan boy en manque de production vidéoludique et puis il y a Justin Danger. Un jeu à 5€ en tarif plein sorti à 1,50€. Passons sur l’arnaque à la promo pour figurer dans le haut des promos eShop, et revenons sur le titre du studio polonais Digital Melody. Un titre qui n’a aucune ambition si ce n’est de nous faire patienter entre deux blockbusters. Un titre qui ne paie pas de mine, d’une simplicité confondante et malgré tout un titre attachant. Mais détaillons un peu plus les atouts de cette production.

Évadé dans la vallée infernale

Justin Danger est un petit jeu de plate-formes empruntant un peu aux mécaniques des runners modernes. Notre personnage à la possibilité de foncer droit devant, mais aussi de s’arrêter et de faire marche arrière. Ce n’est plus un runner me diront les plus casse-pieds de nos lecteurs. Et bien si, dans le sens où tout est fait pour nous empêcher de faire autre chose qu’avancer. Notre avatar court de manière souple en étant doté d’une bien belle foulée, mais il change de direction tel une savonnette. Voilà de quoi refroidir nos ardeurs de demi-tour. De même, s’arrêter déclenchera une alarme « danger » qui nous prévient simplement de l’arrivée imminente de kunaïs mortelles sur notre position.

Justin Danger est donc d’abord une fuite en avant faite de courses effrénées et de sauts d’obstacles, le tout dans des décors en deux dimensions à la manière des plateformers d’antan. Passons sur un quelconque scénario, il n’y en a aucun, et abordons de suite le cœur du jeu, son gameplay. Les niveaux que nous parcourrons sont conçus de manières aléatoires. Ils ne sont qu’une suite de modules mis bout à bout. Ceux-ci sont formés de plate-formes instables, de sauts de lianes, de pièges à pointes et autres monstres.

Malheureusement, ces modules ne se renouvellent que très peu et nous avons vite l’impression de tourner en rond. Seule la difficulté évolue. Les pièges sont moins espacés, les monstres plus nombreux et les plate-formes plus petites. Mais dès l’heure de jeu, nous avons l’impression d’avoir fait le tour de ce que propose le titre de Digital Melody. Est-ce une raison pour ne plus mettre la main dessus ? Pas vraiment.

Nous avons à notre disposition une palette de 32 héros. Ceux-ci se débloquent un à un, de manière aléatoire, grâce à une somme rondelette de 500 PO. Ces pièces, nous les ramassons dans les niveaux ainsi qu’en réussissant différents objectifs. Réussir trois de ces objectifs fera monter notre avatar de niveau, modifiant ainsi sa tenue. Chaque personnage peut évoluer deux fois. Ainsi, le Stormtrooper commencera en blanc sans casque, avant de retrouver son casque puis de se transformer en Dark Vador. Il est toutefois dommage de ne pas pouvoir choisir notre costume parmi ceux disponible, seul le dernier débloqué s’affiche.

Justin Costume Quest Danger

Et c’est le principal intérêt de Justin Danger, faire avancer ses personnages. Entre Son Goku, pardon Gon Soku, Lara Croft, oups je parlais de Sarah Loft, un robot ou encore le monstre de Chtulhu, il y en a pour tous les goûts. Chaque personnage atteignant son level max devient ensuite une clé nous permettant de débloquer une serrure de coffre. Le but est d’ouvrir toutes les serrures. Il faudra donc enchaîner les mondes les uns après les autres et réussir les objectifs.

Ces missions sont similaires d’un personnage à un autre. Il faudra atteindre un monde donné, faire un nombre de pas prédéterminé et récupérer une certaine somme en PO. Il n’y a jamais de variation. Justin Danger nous offre la possibilité d’atteindre le dernier monde visité contre une petite somme, la distance parcourue est alors reprise en compte, autant dire que les deux premiers objectifs vont très vite être terminé et seule la récolte de pièces nous prendra un peu de notre temps.

Nous aurons aussi droit à un cadeau toutes les quelques minutes. Celui-ci variera entre 500 et 1000 pièces d’or. À peine le temps de finir un niveau que nous pouvons déjà, grâce à ce cadeau, acheter un ou deux personnages. Si la construction de Justin Danger pourrait faire craindre un jeu de farm dans le plus pur style des jeux mobiles, il n’en est rien. Nous débloquons tout très facilement, cela nuit à la durée de vie, mais une durée de vie basée sur du farm étant pénible, Justin Danger est certes court, mais jamais frustrant.

Justin Danger est donc un petit jeu qui ne cherche pas à offrir un temps de jeu illimité et cela se sent aussi dans ses graphismes. Nos personnages sont volontairement dans un style dépouillé, tout comme les décors des niveaux que nous parcourrons. Ces mondes sont assez peu nombreux et nous

tournons vite en boucle entre le désert, la jungle, le marais puis le château, la grotte et la pyramide.