Des infos en plus pour Dragon Quest X Offline

Un nouveau lot de détails et de captures d’écran est arrivé pour Dragon Quest X Offline, qui se concentre sur les personnages « invités ».

Personnages invités

– Rencontrez toutes sortes de personnages dans les lieux que vous visitez.

– Donnez-leur parfois un coup de main au cours de votre aventure.

– Certains de ces personnages vous accompagneront en tant que personnages invités pour résoudre ensemble leurs problèmes.

– Plus de 10 personnages invités apparaîtront

– Chacun d’entre eux soutiendra l’aventure du protagoniste de diverses manières.

– Les personnages invités se joindront au groupe jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination.

– De nombreux personnages invités participeront même aux combats.

– Chaque personnage attaque, assiste, etc. à sa manière.

Épisode original

– Épisode original à inclure non représenté dans l’histoire de Dragon Quest X Online, qui comprend un nouveau personnage

– Se déroule dans le continent Ogreed du passé

– Rejoints par un jeune Himea et un nouveau personnage, Garmy, en tant qu’invités, le protagoniste et Elge partent à l’aventure dans le monde du passé.

– Une scène de conversation entre Elge et Himea permet de mieux comprendre leurs pensées intimes.

Les personnages que vous rencontrerez dans l’Ogreed of the Past

– Elge : fils du » charpentier de purification » qui fabrique des bateaux en direction des terres du Seigneur des Ténèbres ; il a 10 ans, mais est déterminé à commencer son voyage en tant que successeur de » l’art du bateau de purification « .

– Himea : fille unique de Yakul, le chef des Elfes il y a 500 ans ; intéressée par un avenir où les enfants prennent les rênes et se rassemblent, elle décide de rejoindre Elge dans son voyage.

– Garmy : nouveau personnage ; fille de Gamilgo, le chef des Ogres il y a 500 ans ; croit pleinement aux enseignements stricts de son père et déteste les humains.

Du contenu original en perspective

– Dans Dragon Quest X Offline, une nouvelle quête racontera l’histoire de Fifi, une jeune fille géniale qui serait candidate à l’avenir de la Purification Shipwright.

– Il s’agit d’un épisode riche en moments forts, notamment les interactions entre Fifi et son groupe.

– Face à la dure réalité, Fifi, génie autoproclamé, commence à se démotiver en tant que candidate pour le droit de purification…

Sort de restauration

– Lorsque vous terminez l’histoire de Dragon Quest X Offline, vous débloquez la possibilité d’utiliser le « Spell of Restoration » à l’église.

– Utilisez-le pour commencer Dragon Quest X Online en force

– Si vous choisissez une vocation qui apparaît dans Dragon Quest X Offline, vous commencerez l’histoire avec tous vos niveaux à 70.

– Après avoir terminé le jeu, vous recevrez le « Spell of Restoration » à l’église, alors prenez-en note avec une photo, etc.

– Après avoir effectué les procédures nécessaires pour chaque plate-forme à l’avance, entrez le sort de restauration dans le jeu Dragon Quest X Online.

– Choisissez la version à partir de laquelle vous voulez commencer le jeu.

– Vous pouvez sauter la version 1 et commencer l’histoire à partir de la version 2 ou d’une version ultérieure si vous le souhaitez.

– Si vous jouiez déjà à Dragon Quest X Online, vous pouvez commencer un nouveau sous-personnage à partir du niveau 70.