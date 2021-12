Witch on the Holy Night annoncé sur Nintendo Switch

Type-Moon, la société à l’origine des séries Tsukihime et Fate, a annoncé aujourd’hui qu’elle allait porter Witch on the Holy Night (Mahoutsukai no Yoru) sur Nintendo Switch. Le jeu sortira au Japon le titre en 2022.

Witch on the Holy Night est un roman visuel (ou visual novel) qui a fait ses débuts sur PC en 2012. C’est la première fois qu’il sortira sur consoles. Pour la version Switch, Type-Moon prévoit un doublage complet et des visuels HD. De plus amples informations suivront à une date ultérieure.

« Vers la fin de l’ère Showa. (Fin des années 1980)

Dans le vieux manoir où vit, selon la rumeur, une sorcière, Aoko Aozaki qui vient de commencer à apprendre la sorcellerie et son professeur, une jeune mage Alice Kuonji, vivent ensemble.

Mais comme s’il était guidé par une corde invisible du destin, un jeune garçon appelé Soujuurou Shizuki les rejoint et une étrange vie commune commence… »

« Fin des années 1980. L’âge d’or plein de luminosité et d’esprits. Le garçon qui est venu dans la ville urbaine passe par les deux sorcières qui vivent dans le présent »

« Le garçon vivait une vie vraiment normale

Elle vivait avec fierté et confiance

La fille vivait cachée comme si elle dormait »