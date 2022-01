Top des ventes au Japon sur les deux dernières semaines: la Switch toujours stratosphérique

Comme chaque année pour nouvel an, voici le top des ventes des deux dernières semaines cumulées (du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Même si c’est sur deux semaines, la Nintendo Switch domine totalement les débats, surtout avec trois jeux au dessus des 100k. Sous estimé au possible, Big Brain Academy: Brain Vs. Brain (Cérébrale Académie : bataille de méninges) sera aussi un des grands succès de cette fin d’année sur Nintendo Switch, comme quoi.

01./01. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 231.275 / 2.393.972 (+98%)

02./02. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 206.145 / 725.701 (+240%)

03./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 104.540 / 4.323.883 (+272%)

04./03. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain <HOB> (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) – 87.970 / 191.786 (+160%)

05./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 83.491 / 4.662.764 (+216%)

06./08. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 78.350 / 2.542.546 (+392%)

07./06. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 78.311 / 7.116.432 (+187%)

08./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 74.644 / 2.440.427 (+152%)

09./10. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 46.111 / 3.016.499 (+232%)

10./09. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 35.441 / 4.277.522 (+149%)

Avec presque 400k consoles vendues en deux semaines, dont la moitié OLED, la Nintendo Switch éclipse une fois encore toute concurrence, même si la Ps5 finie l’année mieux et passe même par miracle la barre du million de ventes YTD. En l’état, c’est catastrophique pour le marché, mais Sony sauve au moins un des meubles.