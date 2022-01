Bilan des ventes de jeux-vidéos en Espagne pour 2021

WarioWare: Get It Together!

Une fois n’est pas coutume, je vous propose de découvrir les chiffres du marché espagnol. Pays acquis à la cause de Sony, qui n’arrive pas, comme partout dans le monde, à lutter contre la Nintendo Switch.

La faute, on dira, aux problèmes importants de stock rencontrés par Sony.

On a même droit à un top des ventes avec des chiffres partiels, ils ne prennent pas en compte les ventes numériques et ne totalise que les jeux sortis en 2021.

1) FIFA 22 : 537.000

2) Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante : 228.000

3) Super Mario 3D World : 187.000

4) Just Dance 2022 : 90.000

5) The Legend of Zelda : Skyward Sword HD : 60.000

6) Far Cry 6 : 59.000

7) Mario Party Superstars : 59.000

8) NBA 2K22 : 58.000

9) Ratchet & Clank : Rift Apart : 57.500

10) F1 2021 : 55.000

11) Resident Evil Village : 46.000

12) Metroid Dread : 37.000

13) Monster Hunter Rise : 33.000

14) Call of Duty : Vanguard : 31.500

15) Marvel’s Guardians of the Galaxy : 29.000

16) Cérébrale Académie : 22.000

17) Ghost of Tsushima : Director’s Cut : 20.000

18) Battlefield 2042 : 17.000

Pour la route, on a même le plaisir d’un classement des bides de l’année :

– Returnal : 3.500

– Deathloop : 1.500

– Halo Infinite : moins de 5.000

– Forza Horizon 5 : moins de 5.000

– Mario Golf : Super Rush

– WarioWare : Get It Together

– No More Heroes III

– Shin Megami Tensei V

source