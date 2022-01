Dodge Club Pocket se retire de l’eShop 3DS … pour mieux revenir sur Nintendo Switch ?

Dodge Club Pocket, un jeu 3DS, n’est plus disponible sur l’eShop – mais il pourrait voir une sorte d’itération sur Nintendo Switch plus tard.

Dodge Club Pocket est initialement apparu sur 3DS en 2018. De plus, Dodge Club Party est apparu sur l’eShop de la Wii U en 2016 et est toujours disponible actuellement. L’annonce a été faite sur le compte Twitter officiel. Un tweet posté aujourd’hui annonce que le titre « a été retiré de l’eShop Nintendo 3DS dans le monde entier, et ne sera plus disponible pour des raisons indépendantes de leur volonté. » La bonne nouvelle est que le créateur James Montagna a offert un peu d’espoir pour l’avenir. Écrivant également sur Twitter, Montagna a teasé : « J’allais être un peu plus timide, mais peu importe – voici de meilleures nouvelles : mes joyeux cohortes hardcore et moi allons explorer la possibilité de porter Dodge Club sur Switch un jour prochain. » Il a également été précisé que la suppression se résumait à « des trucs ennuyeux de paperasse contractuelle, rien de scandaleux ou d’excitant. »

Pour le moment, en Europe, le jeu est encore disponible pour 4,99 € ! Foncez ici.

Sorry for this news 😔 Everyone that enjoyed Dodge Club Pocket, from the bottom of my heart, THANK YOU

I was going to be a bit more coy, but whatever—here’s better news: my happy hardcore cohorts and I are going to explore taking Dodge Club to Switch sometime soon. Stay tuned ☆ https://t.co/qM1yt2rysk

— James Montagna (@JamesPopStar) January 23, 2022