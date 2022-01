Two Point Campus daté sur Nintendo Switch

Après avoir annoncé qu’il arriverait sur Nintendo Switch l’année dernière, SEGA et Two Point Studios ont annoncé aujourd’hui que Two Point Campus, un jeu de simulation universitaire qui s’appuie sur le succès de Two Point Hospital, arrivera le 17 mai, avec des précommandes en ligne dès aujourd’hui.

SEGA et Two Point Studios Limited sont ravis de confirmer que le jeu très attendu Two Point Campus™, arrive sur PC et consoles le 17 mai 2022 ! Les joueurs peuvent se rendre sur TwoPointCampus.com pour précommander une copie physique du jeu, ou préacheter Two Point Campus pour Steam, Sony PlayStation® 4|5, Microsoft® Xbox One et Xbox Series X|S, en version numérique via les fronts de magasins de la première partie – le préachat de la Nintendo Switch via l’eShop suivra bientôt. Two Point Campus sera également disponible sur Xbox Game Pass pour console et PC Game Pass dès le premier jour. Préparez-vous à vous amuser sur le campus dès maintenant.

Dans Two Point Campus, vous pourrez construire le campus de vos rêves, tout en façonnant la vie de vos étudiants pour leur offrir l’aventure d’une vie, pleine de relations significatives, d’activités parascolaires amusantes et bien sûr… d’une éducation de qualité. Après tout, des étudiants heureux et de bonnes notes conduiront à une augmentation du prestige du campus, ce qui signifie que vous pourrez inscrire plus d’étudiants et, par coïncidence, gagner plus d’argent…

Les étudiants du comté de Two Point ne se contentent pas d’un programme académique classique, ils bénéficient d’un grand nombre de cours étranges et merveilleux, comme la gastronomie, où ils apprennent à préparer des délices culinaires surdimensionnés. Les élèves les plus férus de technologie peuvent suivre des cours de robotique, où la science, les enseignants et les élèves se réunissent pour construire des robots géants. Chaque étudiant a ses propres traits de caractère, vous devrez donc vous assurer de répondre à tous leurs besoins uniques pour en faire des individus équilibrés qui feront honneur à l’héritage de votre université.

Comme Two Point Hospital, Two Point Campus est une simulation de gestion charmante, accessible et profonde, mais pour la première fois, vous pourrez construire votre campus à partir de zéro. Concevez des dortoirs élégants pour vos étudiants, aménagez des allées et des forêts décoratives, et améliorez votre campus grâce à de nouveaux outils de création faciles à utiliser pour construire votre propre chef-d’œuvre éducatif.

Articles bonus pour le campus et l’hôpital

Préparez-vous dès aujourd’hui pour votre aventure universitaire en précommandant Two Point Campus dès maintenant pour mettre la main sur des objets bonus exclusifs en jeu qui pimenteront votre campus au lancement. Décorez vos jardins avec un « topiaire » en forme de U, étanchez votre soif d’apprendre avec la « fontaine du savoir » et obtenez votre propre « perle de sagesse ». Si vous possédez l’hôpital Two Point et que vous précommandez Two Point Campus, c’est votre jour de chance, car les propriétaires de l’hôpital recevront* de superbes objets gratuits en jeu pour l’hôpital Two Point, comme une veste universitaire et une armure. Si vous achetez une copie physique de Two Point Campus, vous recevrez l’édition « Enrolment Edition », qui comprend une superbe carte du campus dépliable, un élégant prospectus de l’université et un emballage exclusif.

Pour plus d’informations sur Two Point Campus, rendez-vous sur www.twopointcampus.com, où vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui au County Pass, qui vous permettra de débloquer l’objet gratuit le plus recherché au lancement du jeu : Les toilettes en or ! Vous pouvez suivre le jeu sur Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Pour plus d’informations sur SEGA Europe, connectez-vous sur www.sega.co.uk et suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitch ou Twitter.

*Les propriétaires de Two Point Hospital ayant précommandé une copie physique de Two Point Campus recevront les objets gratuits en jeu lors du lancement de Two Point Campus le 17 mai 2022. Les propriétaires d’Hospital qui préachètent Campus en version numérique sur Steam, Xbox ou PlayStation pourront réclamer leurs objets gratuits immédiatement. Les joueurs qui possèdent Hospital sur Nintendo Switch pourront très bientôt préacheter Campus via le Nintendo eShop, ce qui débloquera les objets gratuits au lancement.

Two Point Campus vous invite à construire et diriger votre propre campus universitaire : toutes les décisions que vous prenez influent sur la vie de vos étudiants, mais également sur celle de l’équipe que vous allez recruter. Pour la première fois, sortez au grand air pour bâtir des extérieurs avenants : les alentours du campus, ses jardins et ses bâtiments jouent également un rôle clé dans l’épanouissement de vos recrues. Dessinez les haies et aménagez les dortoirs, les allées et bien d’autres éléments avec aisance grâce aux nouveaux outils de création particulièrement ergonomiques. La seule limite reste votre imagination ! (et vos crédits disponibles, évidemment).

Mais ce n’est pas tout ! Les habitants du Two Point County ont d’autres priorités en matière d’éducation, ce qui implique un large panel de cours inhabituels et délirants comme l’École de Chevalier, où l’on enseigne l’art de la joute et les bonnes pratiques de la chevalerie. Moins martial, la Gastronomie invite à la créativité avec toutes sortes de délices culinaires surdimensionnés : pizzas gigantesques et tartes immenses sont au menu, entre autres mets gargantuesques !

Mais tout n’est pas qu’éducation sérieuse. Il convient également d’accompagner convenablement vos ouailles dans leurs premiers pas d’adultes, d’explorer leurs personnalités et d’assouvir toutes leurs envies et besoins. Entourez les d’amis, aidez les à nouer des relations et assurez-vous que l’équilibre est assuré entre le travail académique et les plaisirs périscolaires. Concerts, clubs, sports : le monde universitaire n’a jamais été aussi attrayant !