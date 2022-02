La princesse a été enlevée! Il faut sauver Cassiodora

Oyez, preux chevaliers! Le Royaume d’Astoria est désemparé. Groupant leurs forces, Void Studios et l’éditeur PID Games vous confient une mission de la plus haute importance. Celle de retrouver Cassiodora, la princesse disparue.

En 2022, envolez-vous pour Cassiodora. Dans un univers médiéval fantasy, ce shoot’em up sidescroller, aux mécaniques uniques, mettra votre agilité à l’épreuve… et celle de vos amis aussi. Jusqu’à trois personnages pour partager l’écran entre trois vaillants chevaliers. À vous de décider: affronter les ennemis et sauver la princesse seul, ou ensemble. La quête sera disponible sur PC et Console dans quelques mois. Pour rester sur les traces de cet enlèvement, pensez à l’ajouter dès aujourd’hui à votre Wishlist.

Le Royaume d’Astoria a besoin de vous pour sauver la Princesse Cassiodora, qui vient d’être enlevée par le sorcier maléfique, Kenzar. Trois chevaliers téméraires, dont on connaît la ruse et la bravoure, sont sur le coup. Agni, Colden et Luken vont devoir faire face à une armée de monstres coriaces en tout genre, de sorcières, fantômes et démons. Pour accomplir cet exploit, le druide Faramix octroie à Agni, Colden et Luken des ailes magiques ainsi que des pouvoirs élémentaires, indispensables pour les aider dans leur quête.