Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France: Pokémon avant Uncharted

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 4 de 2022 (du lundi 24 au dimanche 30 janvier 2022).

Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement. A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.

1) Légendes Pokémon : Arceus (Switch) / Nouveau

2) Uncharted : Legacy of Thieves Collection (PS5) / Nouveau

3) Mario Party Superstars (Switch) / -2

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / -2

5) FIFA 2022 (PS4) / Retour

PS5

Uncharted : Legacy of Thieves Collection

Spider-Man : Miles Morales

FIFA 22

PS4

FIFA 22

NBA 2K22

Spider-Man : Miles Morales

XSeriesX

Forza Horizon 5

Halo Infinite

Far Cry 6

XOne

FIFA 22

NBA 2K22

Call of Duty : Vanguard

Switch

Légendes Pokémon : Arceus

Mario Party Superstars

Mario Kart 8 Deluxe

PC

Farming Simulator 22

The Witcher 3 : Wild Hunt – Game Of The Year Edition

Football Manager 2022