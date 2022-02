River City Girls Zero sortira la semaine prochaine sur Nintendo Switch

River City Girls Zero était initialement prévu pour 2021. Cependant, WayForward a retardé la sortie du jeu afin de garantir « le portage le plus précis et la meilleure expérience possible ».

WayForward a fixé une date de sortie pour River City Girls Zero, le classique beat’em up 16 bits. La Nintendo Switch recevra le jeu le 14 février 2022 en Amérique du Nord et en Europe. Un beau cadeau de Saint-Valentin. River City Girls Zero sera initialement distribué en version numérique sur l’eShop de la console hybride. Limited Run Games s’occupera de la sortie physique.