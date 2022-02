Letters – a written adventure (Nintendo Switch) – Le test

Letters – À Written Adventure, du studio zurichois 5-AM Games est un projet qui rappelle fortement l’expérience narrative qu’était Lost Words Beyond the Page. Un titre dans lequel les mots sont au centre du gameplay. Après un kickstarter réussi et un report de près d’un an sur la date de sortie initialement prévue, il nous arrive aujourd’hui sur nos Nintendo Switch. Il est de temps de voir à quel point les mots que nous utilisons peuvent avoir du poids dans le déroulement de nos existences.

Notre histoire à tous

Dans Letters – À Written Adventure, nous incarnons Sarah, une jeune fille originaire de Suisse. À travers ses écrits, qu’ils soient tirés de sa correspondance avec ses amis ou de ses conversations électroniques, nous influerons sur sa destinée. La vie de Sarah ne sera pas un long fleuve tranquille. Elle connaîtra les difficultés qui sont communes à de nombreux enfants de notre époque, à commencer par le divorce de ses parents. La suite dépendra ensuite des choix qu’elle effectuera, influençant ainsi le reste de sa vie et de notre aventure.

D’une durée de vie assez courte de moins de trois heures, Letters – À Written Adventure possède toutefois une grande rejouabilité. Régulièrement, des embranchements scénaristiques forts nous sont proposés et ceux-ci influent énormément sur la vie de notre héroïne. Recommencer notre voyage en changeant nos choix modifiera profondément l’histoire que nous suivrons et les défis auxquels nous devrons aider Sarah à faire face.

Le divorce de ses parents n’en est que l’élément déclencheur et de nombreux thèmes sont abordés en fonction de nos choix. L’amitié et l’amour seront bien sûr présents, mais la possessivité ou le sectarisme, entre autres, feront eux aussi partie de notre aventure. Suivre Sarah depuis ses 10 ans déjà mouvementés, jusqu’à l’épilogue de sa vie adulte naissante, en passant par les tourments de son adolescence, nous mettra face à tous les tourments que peut connaître la jeunesse, avec les échos que cela peut avoir sur notre expérience propre.

Contrairement à Lost Words Beyond the Page, dont le parallèle semble immédiat, qui se concentre essentiellement sur un unique fait marquant de la vie de son héroïne et sur la façon de surmonter cette épreuve, Letters – À Written Adventure aborde de nombreux points, ce qui a tendance à les rendre moins marquants tout en soulignant le fait que le temps apaise toutes les douleurs. Un entre-deux qui pourra rendre le titre de 5-AM Games moins percutant que son homologue.

Un jeu de Mots

Pour avancer à travers la vie de Sarah, il nous faudra débloquer la voie la menant à la fin de ces conversations épistolaires. Chaque lettre comporte un certain nombre d’illustrations nous bloquant la voie vers la sortie. L’avatar de Sarah peut se déplacer à travers ces lignes, prenant alors l’apparence d’un classique jeu de plateforme en deux dimensions. Nous avançons et sautons d’une ligne à l’autre tel un Mario dans le royaume champignon.

Chaque illustration nous interpellera expliquant ainsi sa raison d’être. Cela peut aller de l’héroïne préférée de Sarah à la représentation de sa sœur en démon. Ces missives ainsi que ces dialogues nous en apprennent un peu plus sur les relations de Sarah avec le monde qui l’entoure. Le point important du gameplay arrive maintenant. Pour réussir à débloquer la situation à laquelle nous faisons face, nous devrons trouver les mots correspondants dans la lettre puis l’envoyer sur l’illustration.

Facile ? Et bien pas du tout. Car ses mots sont cachés dans d’autres mots et tout est rédigé en anglais. Ainsi avoir l’envie d’utiliser le mot « able » pour dire que Sarah se sent capable de réaliser ses projets nous demandera de trouver un mot contenant le mot « able », tel « stable » dans le texte. Il faudra donc avoir de bonnes notions de la langue du chat qui expire pour pouvoir comprendre et apprécier tout le travail de ciselage des textes que les développeuses de 5-AM Games ont du mettre en place pour réussir à nous offrir un tel gameplay.

Ainsi le point faible de Lost Words Beyond the Page se voit, avec Letters – À Written Adventure, devenir le point fort. L’inventivité mise en place pour nous faire découvrir, dans les lettres, les mots à utiliser est toujours surprenante. Et si, à certains moments, nous ne trouvons pas le bon mot à découper, un système d’aide nous indique s’il reste des mots à découper et où ils se trouvent dans la missive. Nous ne sommes jamais perdu et notre avancée est toujours régulière. La difficulté n’existe pas dans le titre de 5-AM Games, nous vivons une histoire jusqu’à son terme sans mort ni frustration.

La technique du mot doux

D’un point de vue technique, il n’y a pas grand-chose à reprocher au titre du studio zurichois. Les graphismes, entièrement dessinés à la main pour les phases des missives sont vraiment très beaux. Le pixel art des sessions de messagerie s’intègre parfaitement et le mélange des deux donne un style qui colle parfaitement au déroulé de l’histoire. Avec des couleurs très douces et un rendu crayonné exprimant parfaitement les sentiments des différents protagonistes de notre vie, nous sommes toujours parfaitement dans l’ambiance qu’ont cherché à mettre en place les développeuses.

Les contrôles répondent parfaitement et la fluidité de l’animation ne pose jamais aucun souci. Chaque niveau dure une bonne grosse dizaine de minutes et, si le premier temps de chargement est un peu long, aucun arrêt intempestif ne vient par la suite nous couper dans notre élan. Il est tout à fait possible de terminer Letters – A Written Adventure en une session de 150 minutes, ce qui peut paraître court vu le prix de 15 €. Toutefois, nous conseillons de relancer une partie en modifiant nos choix, car ceux-ci influent sur les événements que nous subissons, doublant voir triplant ainsi la durée de vie.

La bande-son est peut-être le seul petit bémol du titre de 5-AM Games. Si les compositions de Michel Barengo sont agréables à écouter, elles sont peu utilisées et trop peu nombreuses. Il nous a fallu aller sur Soundcloud en cherchant le nom du compositeur pour vraiment en profiter, c’est dommage de ne pas leur avoir donné plus de place ou d’avoir davantage de pistes pour encore accentuer les émotions véhiculées.