Letters – a written adventure sort aujourd’hui sur Nintendo Switch

Plongez au cœur d’un récit épistolaire avec l’arrivée de Letters, a written adventure sur PC et Nintendo Switch. Un jeu guidé par l’importance mots, raconté par 5AM Games et PID Games.

Votre courrier est enfin arrivé. Letters, a written adventure est désormais disponible sur PC et Nintendo Switch. Une livraison haute en couleurs qui vient raviver la beauté des mots au fil d’un gameplay et d’un design innovants, déjà de nombreuses fois récompensés. L’éditeur PID Games et le studio 5AM Games sont heureux de vous inviter enfin à la découverte de cette aventure toute en lettres, moderne, bienveillante et riche en émotions. « Les introvertis un peu maladroits comme Sarah, et nous aussi d’ailleurs, avons du mal à trouver notre place dans les conversations complexes. Dans Letters, vous surmontez tous les obstacles du quotidien en trouvant littéralement les bons mots cachés dans les courriers manuscrits et les chats informatiques. Nous sommes vraiment ravies de pouvoir partager Letters avec le monde, après plus de 4 ans de développement. Nous avons hâte que vous commenciez à rédiger votre propre aventure. Bien sûr, nous sommes nerveuses aussi. Mais nous avons accidentellement cassé 3 tasses la veille de la sortie et en Suisse, et casser de la vaisselle signifie bonne chance. »

Retour dans les années 90 pour un voyage tumultueux à travers les lettres manuscrites de Sarah. Découvrez ses amis, ses passions, ses obsessions et ses frustrations aussi. Suivez son évolution et accompagnez-la dans ses aventures émotionnelles, rythmées par chacun de vos choix. Du papier aux ordinateurs, les mots on tous leur importance. Jouez de leur harmonie pour faire grandir Sarah, en apprenant à construire et déconstruire leur sens. Et si l’issue ne vous plaît pas, à vous de réécrire l’histoire.